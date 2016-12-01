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۱۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵

در مسکو صورت گرفت؛

دیدار رحیم پور با نماینده روسیه در امور دریای خزر

دیدار رحیم پور با نماینده روسیه در امور دریای خزر

معاون آسیای اقیانوسیه وزیر امور خارجه کشورمان با نماینده روسیه در امور دریایی خزر رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امورخارجه کشورمان و نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر که برای انجام مذاکره و رایزنی های سیاسی با مسئولین و مقامات روسیه در این کشور به سر می برد، روز گذشته با برانچیکوف نماینده روسیه در امور دریای خزر ملاقات کرد.

در این ملاقات دو طرف آخرین نتایج و دستاوردهای مذاکرات و رایزنی های مربوط به تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر، توافقات اجلاس وزرای کشورهای ساحلی دریای خزر در آستانه  و اقدمات و تدابیر لازم برای موفقیت اجلاس آتی سران خزر در قزاقستان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

در این دیدار همچنین آخرین روند پی گیری تدوین اسناد و موافقت نامه های فی مابین  پنج کشور ساحلی دریای خزر از جمله سند پیش گیری از صید غیرقانونی در دریا، موافقت نامه حمل و نقل دریایی، موافقت نامه پیش گیری از حوادث و سوانح و پروتکل مبارزه با قاچاق و صید غیر قانونی مورد رایزنی دو طرف قرار گرفت.

کد مطلب 3837700

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