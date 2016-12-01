دیدار رحیم پور با نماینده روسیه در امور دریای خزر

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امورخارجه کشورمان و نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر که برای انجام مذاکره و رایزنی های سیاسی با مسئولین و مقامات روسیه در این کشور به سر می برد، روز گذشته با برانچیکوف نماینده روسیه در امور دریای خزر ملاقات کرد.

در این ملاقات دو طرف آخرین نتایج و دستاوردهای مذاکرات و رایزنی های مربوط به تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر، توافقات اجلاس وزرای کشورهای ساحلی دریای خزر در آستانه و اقدمات و تدابیر لازم برای موفقیت اجلاس آتی سران خزر در قزاقستان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

در این دیدار همچنین آخرین روند پی گیری تدوین اسناد و موافقت نامه های فی مابین پنج کشور ساحلی دریای خزر از جمله سند پیش گیری از صید غیرقانونی در دریا، موافقت نامه حمل و نقل دریایی، موافقت نامه پیش گیری از حوادث و سوانح و پروتکل مبارزه با قاچاق و صید غیر قانونی مورد رایزنی دو طرف قرار گرفت.