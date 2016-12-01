شهید والا مقام ابراهیم کریمی در زنجان تشییع و تدفین می شود

غلامرضا امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهید والا مقام استوار یکم ابراهیم کریمی که روز گذشته(چهارشنبه)در درگیری با اشرار در مرز سردشت در درگیری با اشرار وقاچاقچیان به شهادت رسیدند.

سرپرست معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان زنجان گفت: در همین راستا مراسم تشییع این شهید امروز ساعت ۱۵.۳۰ از مقابل امامزاده سید ابراهیم(ع) به سمت مزار بالا خواهد بود و مراسمی هم در مسجد پنج تن در خیابان شیخ فضل الله نوری برگزار می شود.

امیدی با بیان اینکه شهید ابراهیم کریمی در زمان شهادت ۳۰ سال داشتند، تاکید کرد: شام قریبان این شهید فردا روز جمعه در حسینیه ثار الله برگزار می شود.

وی افزود: کار کنان ناجا شبانه روز با جان و دل برای دفاع از امنیت جامعه تلاش می کنند و امروز خوشبختانه امنیت امروز جامعه مرهون رشادت های شهیدان ناجا بوده و نیروی انتظامی زنجان ۱۲۱ شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است.

سرپرست معاونت اجتماعی انتظامی استان زنجان، گفت: ماموریت پلیس تامین امنیت است و اطلاع رسانی از ماموریت های پلیس در حوزه فرهنگی و اجتماعی بسیار مهم است.

امیدی تصریح کرد: نظام و امنیت اجتماعی جامعه وظیفه مهم پلیس است و در این راه شهیدان زیادی را به انقلاب هدیه کرده است.