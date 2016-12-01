نمایشگاه استانی کتاب در شاهرود افتتاح می شود/ حضور ۲۲۰ ناشر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سوقندی پیش از ظهر پنج شنبه در نشست خبری خود به مناسبت برگزاری نمایشگاه کتاب استان سمنان به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن بیان اینکه ۲۲۰ناشر در نمایشگاه چهاردهم حضور دارند که ۹ناشر بومی استان هستند، ابراز داشت: این نمایشگاه چهاردهم تا نوزدهم آذرماه در سالن شهید اکبری شاهرود برپا خواهد بود.

وی افزود: نمایشگاه چهاردهم دو ویژگی خواهد داشت که نخستین آنها حضور معاون فرهنگی وزارت ارشاد به عنوان میهمان ویژه افتتاحیه و دیگری حضور یک هزار و ۵۰۰ عنوان از ناشران سراسر کشور است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه ویژگی سوم نمایشگاه چهاردهم تخفیف ۳۰درصدی برای کتاب های عرصه شده است، گفت: تمامی کتب ارائه شده در این نمایشگاه دارای ۱۰درصد تخفیف ناشران و ۲۰درصد تخفیف خریداری بن کتاب هستند که علاقمندان می توانند برای تهیه بن ها به سایت http://bon.tibf.ir مراجعه کنند چرا که در سال جاری برای نخستین بار ۳۰درصد تمامی بن های ارائه شده در نمایشگاه به ارزش یک میلیارد ریال در سامانه اینترنتی به فروش می رسد.

سوقندی ساعت بازدید از نمایشگاه کتاب سمنان را صبح ها از ۹ تا ١٢ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ اعلام کرد و بیان داشت: مابقی بن ها به ارزش هفت میلیارد ریال نیز در مدت نمایشگاه و در باجه بانک مستقر در نمایشگاه حتی در ساعات پایانی نیز ارائه خواهد شد.

وی افزود: رونمایی از کتاب، نقد کتاب، شب شعر، کارگاه آموزشی، غرفه نقاشی کودکان، کتاب های آموزشی، روانشانسی، گفتمان های اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی اسلامی، رادیو نمایشگاه و ... از دیگر بخش های این نمایشگاه خواهند بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نمایشگاه کتاب را فرصت خوبی برای ترویج فرهنگ مطالعه دانست و گفت: باید از این ظرفیت ها در راستای ترویج کتابخوانی در بین اقشار مختلف جامعه بهره برد.