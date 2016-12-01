وقف سبب ترویج مکتب قرآنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری پیش از ظهر پنجشنبه در همایش استانی استانی علمای واقف در بابل با بیان اینکه وقف پرونده اعمال انسان را باز نگه می‌دارد، تصریح کرد: انسان با وقف مانا و جاودان باقی می‌ماند.

وی وجود علما را برای ترویج و نشر فرهنگ اسلامی مهم برشمرد و گفت: انسان واقف هیچگاه نمی‌میرد و زنده است و انسان باید حیات معنوی و روحانی داشته باشد.

وی عنوان کرد: علم، فرزند صالح و وقف صدقه جاریه ای هستند که سبب بازنگه داشتن پرونده اعمال انسان می‌شود و برای رسیدن به معنویت باید پرده‌های مادیات را کنار زد.

حجت الاسلام ستار علیزاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران نیز، شمار وقف‌های ثبت شده جدید در استان را ۸۰ فقره به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

وی با تاکید بر ترویج فرهنگ وقف در جامعه عنوان کرد: در مجموع ۷۲۴ وقف در استان توسط علما ثبت شد و باید برای ترویج فرهنگ وقف برنامه ریزی شود.