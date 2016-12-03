یوسف کرمی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: کلیه کشورها برای حضور در کمیسیون ورزشکاران باید یک تکواندوکار را به WTF معرفی می کردند و در نهایت انتخابی نهایی ر اتحادیه های قاره انجام می دادند. از سوی فدراسیون تکواندو ایران من معرفی شدم که در نهایت نیز از من از ایران و یک تکواندوکار خانم از کره جنوبی به عنوان نماینده قاره آسیا انتخاب و معرفی شدیم.

وی در مورد هدف از تشکیل این کمیسیون به خبرنگار مهر گفت: در همه رشته ها با منظور ایجاد هماهنگی بین ورزشکار و فدراسیون جهانی به لحاظ برنامه ریزی در جهت برگزاری هرچه بهتر مسابقات و همچنین مدنظر قراردادن نظرات ورزشکاران در تغییرات احتمالی در ساختار قوانین داوری و برگزاری چنین کمیسیونی تشکیل می شود.

سرگروه پیشین تیم ملی تکواندو افزود: ما فقط به جلسه نخست این کمیسیون قبل از رقابتهای جایزه بزرگ در باکو دعوت شده ایم و تا کنون دستور جلسه اعلام نشده است. ولی من با دست پر و چند پیشنهاد علمی در این جلسه شرکت می کنم و در صورت لزوم برنامه های خود را ارائه خواهم داد.

کرمی در پایان گفت: تکواندو ایران از قدرتهای برتر دنیاست، به عنوان نماینده قهرمانان پرتعداد تکواندو ایران تلاش دارم نماینده شایسته برای این تکواندو سطح بالا و شناسنامه دار در این کمیسیون باشم.

شایان ذکر است هفته گذشته اتحادیه آسیا یوسف کرمی را به عنوان نماینده آسیا به اولین جلسه کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی در باکو دعوت کرد.