پاكولا فيلمسازي با نگرشي نوين به روابط انساني

خبرگزاري مهر-"آلن جي پاكولا" كارگردان آمريكايي در روز 7 آوريل سال 1928 به دنيا آمد وكارهنري را با تئاترآغازكرد.

اوپس ازبدست آوردن تجربياتي دراين زمينه به عنوان دستياركارگردان دركنار" رابرت موليگان" به فعاليت پرداخت ودراكثرفيلمهاي وي دركنارش بود.اواولين فيلمش را درسال 1969 ارائه داد.

ازجمله آثاربرتراين كارگردان مي توان به فيلمهاي " با فرض بي گناهي"،" پرونده پليكان "،" صبح مي بينمت "،"عاشق رويايي"،" منحرفها " و" يتيمها" اشاره كرد.نوع روابط ميان آدمها همواره درمحوريت آثاراين كارگردان قراردارد.

"پاكولا" درفيلم " با فرض بي گناهي" موضوعات سياسي ، اجتماعي وانساني را درراس قرارداده وفيلمي را ارائه مي دهد كه مخاطب را نه تنها سرگرم كرده بلكه اورا به انديشيدن پيرامون موضوعات گوناگون دعوت مي كند.

"هريسون فورد" ، " برايان دانهي" و" رائول جوليا" ازجمله هنرپيشگاني هستند كه درلابيرنت خلق شده توسط كارگردان نامي سينما به دنبال يافتن هويت واقعي شان هستند.

فيلم " پرونده پليكان" بارديگربهانه اي شد تااين فيلمسازازدغدغه هاي درونيش سخن گفته ونقش اف بي آي را دربرقراري امنيت وحفاظت ازكساني كه هنوزوارد بازيهاي سياسي نشده اند نشان دهد.

" پرونده پليكان" با حضوربازيگراني چون " جوليا رابرتز"،" دنزل واشنگتن " و" سام شپارد" نگرشي دگرباره به دنياي ناامن سياستمداراني دارد كه ازاقدامات كوچكترين خبرنگاران نيزبيمناك هستند.

" پاكولا " درفيلم " عاشق رويايي " پا را فراترازاين گذاشته وبه روياهاي انسانها گام مي گذارد.

اين اثرداستان دختري است كه به طرزمهلكي مزاحمي را با كارد مجروح مي كند وپي گيري پرونده وي به پژوهشگري سپرده مي شود كه درمورد روياها تحقيق مي كند.

فيلم " منحرفها " محصول سال 1992 ازبعد ديگري به روابط ميان انسانها مي پردازد.اين اثرداستان زوجي است كه دراثرمعاشرت با يك مشاورمالي رفته رفته دربازيهاي وي شريك شده وازارزشهاي انساني فاصله مي گيرند.

پاكولا ازمعدود كارگردانهاي سينماي جهان بود كه دروراي هرداستاني درجستجوي ريشه هاي پنهان آن برآمده وروابط را ازجنس زمان تعريف مي كرد.

"پاكولا" درروز 19 نوامبر 1998 نيويورك درگذشت .



