۲.۶ درصد عشایر استان سمنان در سرخه ساکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جمید رضا حسینی در شورای عشایری سرخه که عصر پنج شنبه به میزبانی فرمانداری این شهرستان برگزار شد، ضمن بیان اینکه ۱۵هزار نفر از جمعیت استان را جمعیت عشایری تشکیل می دهند، ابراز داشت: یکی از مشکلات عدیده و بسیار مهم ایشان نبود مرتع کافی است لذا مدیریت مراتع توسط عشایر یکی از راهکارهای موثر نگهداری و حفظ آن بوده زیرا عشایر خود از حمایت کنندگان، تقویت کنندگان و حافظان مراتع به شمار می روند.

وی افزود: ۲.۶ درصد عشایر استان و ۱۰ درصد دام سبک عشایری استان در شهرستان سرخه مستقر بوده که با تولید ۲۶۰ تن گوشت قرمز به ارزش ۷۵میلیارد ریال و ۲۸۰ تن شیر و فرآورده های لبنی حاصل از شیر، ۲۵ درصد از تولیدات گوشت دام عشایر استان را در اختیار خود دارند.

مدیرکل امور عشایری استان سمنان با بیان اینکه ۵۳ درصد دام سبک کشور و بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰هزار راس دام در اختیار عشایر استان قرار دارد، گفت: عشایر استان با تولید شش هزار و ۴۰۰ تن تولید شیر و فرآورده های لبنی به ارزش ریالی بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال تاثیر به سزایی در تولیدات داخلی و رونق اقتصاد استان و کشور خواهند داشت.