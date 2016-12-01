انفجار ۴ بمب در شمال بغداد/ ۲ شهروند عراقی کشته و ۷ نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، وقوع چند انفجار تروریستی در شهر بغداد پایتخت عراق منجر به جان باختن و زخمی شدن چندین نفر شد.

در همین راستا، فرماندهی عملیات بغداد اعلام کرد: ۴ بمب کار گذاشته شده امروز پنج شنبه در منطقه الشعب واقع در شمال بغداد پایتخت عراق منفجر شد.

در پی وقوع این انفجارها ۲ شهروند عراقی جان خود را از دست دادند و ۷ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

این در حالی است که صبح امروز نیز ۲ بمب در مرکز و شرق بغداد منفجر شد اما تلفاتی در برنداشت.

گفتنی است، تروریست های داعش همزمان با شکست های متوالی خود در جریان عملیات آزادسازی موصل برای روحیه دادن به عناصر خود به انتقام از شهروندان و بمب گذاری روی می آورند.