۴۷ شرکت دانش بنیان در استان همدان تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کزازی ظهر پنج شنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی استان همدان که با حضور معاون رئیس جمهور برگزار شد، عنوان کرد: در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ۴۷ شرکت دانش بنیان در استان همدان تشکیل شده که همگی آنها مربوط به دولت یازدهم بوده و در دولت گذشته هیچ شرکتی در همدان تشکیل نشد.
مجید کزازی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد هدفگذاری استان همدان در زمینه ایجاد شرکتهای دانش بنیان محقق شده است، اظهار داشت: ۱۹ سمینار آموزشی در این زمینه برگزار و پنج میلیارد تومان نیز تسهیلات پرداخت شده است.
وی عنوان کرد: شرکتهای دانش بنیان شرکتهایی نوپا بوده و تعداد نیروهای استخدامی آنها اندک است ولی ملزم به افزایش تعداد شرکتهای دانش بنیان در استان همدان هستیم که انتظار میرود حمایتهای لازم در این زمینه شکل گیرد.
کزازی با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان در دولت تدبیر و امید شکل گرفته است، عنوان کرد: باید از شرکتهای دانش بنیان حمایت مالی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه تشکیل صندوق آموزش و پژوهش از برنامههای پارک علم و فناوری بوده اما تاکنون توفیقی در این زمینه نداشتهایم، گفت: ۳ میلیارد تومان آورده برای این صندوق نیاز است که ۵۱ درصد را باید بخش خصوصی تامین کند ولی تاکنون بخش خصوصی و سرمایهگذاری در این زمینه ورود پیدا نکرده است.
رئیس پارک علم و فناوری استان همدان با اشاره به فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه در شرکتهای صنعتی، کشاورزی و بهداشت عنوان کرد: گفت: این واحدها شکل گرفتند ولی باید به صورت ابلاغیه و دستورالعمل ارائه شوند تا نظارت بیشتری در واحدهای تحقیق و توسعه صورت گیرد.
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