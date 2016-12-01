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۱۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۵

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه:

هزار لیتر سوخت قاچاق در سربیشه کشف شد

هزار لیتر سوخت قاچاق در سربیشه کشف شد

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از کشف یک هزار لیتر سوخت قاچاق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا فولادی در تشریح این خبر گفت: روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان، هنگام کنترل محورهای عبوری، به دو دستگاه سواری پراید مشکوک شدند و خودروها را جهت بازرسی متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی ازخودروها، هزار لیتر مواد سوختی قاچاق از نوع نفت سفید کشف کردند.

سرهنگ فولادی تصریح کرد: در این رابطه دو متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از تعامل خوب مردم با پلیس قدردانی کرد و گفت: هر جا اعتماد و مشارکت مردم با پلیس باشد نتایج مثبتی به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب 3838013

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