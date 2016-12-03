به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی به اتیوپی رفته‌اند تا موضوع الحاق ۱۲ کشور را به پرونده جهانی نوروز مطرح و آن را به ثبت برسانند.

آنها پرونده نان لواش را نیز در فهرست میراث ناملموس ثبت کردند تا از ارمنستان و آذربایجان در این راه عقب نمانند به همین دلیل اکنون می‌توان به داشتن یک پرونده به نام فرهنگ پخت نان لواش افتخار کرد و منتظر ماند تا پرونده‌های دیگری که در خطر فراموشی هستند و شاید بیشتر هم در اولویت بودند، به ثبت برسند.

معرفی میدان نقش جهان با تصاویری از پل خواجو و سی و سه پل

با وجود این که اکنون به پرونده‌های میراث ناملموس برگی دیگر اضافه شده اما نگاهی به وضعیت پرونده‌های میراث تاریخی ایران در سایت رسمی یونسکو نشان دهنده این است که تصاویر منتشر شده از هر یک از میراث تاریخی ایران که در سال‌های گذشته به ثبت جهانی رسیده، دارای اشکالاتی هستند.

استفاده از عکس ارگ بم برای پرونده تخت سلیمان

در این سایت و در صفحات مربوط به میراث جهانی ایران در فهرست میراث تاریخی و طبیعی ایران، سازمان میراث فرهنگی تصاویری را برای درج در پرونده هر یک از این میراث در اختیار یونسکو قرار داده که یا اشتباه هستند، یا بی‌کیفیت و یا ناقص. این درحالی است که کشورهای دیگر برای تبلیغ و یا معرفی هر یک از پرونده‌های جهانی خود از تصاویری بسیار جذاب تر از آنچه که حتی در واقعیت وجود دارد استفاده کرده‌اند.

به عنوان مثال در بخش باغ‌های ایرانی به جای اینکه تصاویری از ۹ باغ ایرانی و معماری آنها منتشر شود، تصاویری از باغ شازده ماهان درج شده و در این میان تصاویری نیز از باغ حافظیه که در این فهرست قرار ندارد نیز به چشم می خورد. عکسهای بی‌کیفیت بیستون را نیز باید به تصویر اشتباه متعلق به ارگ بم در پرونده تخت سلیمان نیز اضافه کرد.

حافظیه در میان تصاویر ۹ باغ ایرانی

در بخش مربوط به پرونده ثبت جهانی مسجد قابوس گنبد و سازه‌های آبی شوشتر تنها یک عکس وجود دارد و در صفحه اختصاصی منظر فرهنگی میمند نیز همه نوع عکس مشاهده می‌شود جز نمایی از روستای دستکند میمند.

حداقل یک تصویر از نمای روستای میمند وجود ندارد

اکنون سازمان میراث فرهنگی در حال تهیه پرونده‌های دیگری برای ثبت در فهرست میراث ملموس و ناملموس جهانی است. این اقدام مبارک است درصورتی که اشتباهاتی از این نوع رفع شود.

وجود چنین اشتباهاتی اولین بار نیست که توسط رسانه‌ها گوشزد می‌شود پیش از این نیز خبرگزاری مهر در سال ۹۱ در گزارشی نوشته بود که تصاویر مسجد جامع اصفهان در پرونده میدان نقش جهان قرار داده شده است پس از آن تصاویری از میدان نقش جهان به آن اضافه شد اما همچنان تصاویر مسجد جامع در این پرونده وجود دارد!