تعاون روستایی پرتقال های درجه ۳ را در مازندران خریداری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور حیدرپور عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اتحادیه تعاون روستایی شهرهای ساری، نکا و میاندورود کار خرید پرتقال های درجه سه و ضایعاتی باغداران را بر عهده دارند و باغداران با مراجعه به این اتحادیه ها و بستن قرارداد و برآورد کارشناسان جهاد کشاورزی و تعاون روستایی می توانند پرتقال های خود را به این مراکز تحویل دهند.



به گفته وی کشاورزان شهرهای دیگر استان هم در صورت داشتن پرتقال های درجه سه می توانند به اتحادیه تعاون روستایی شهرهای خود مراجعه کنند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به وجود ۹ واحد صنایع تبدیلی فعال و نیمه فعال در استان تصریح کرد: با دو واحد از این کارخانه ها در شهرهای رامسر و تنکابن قرارداد بسته شد تا پرتقال های درجه سه کشاورزان مازندرانی را تحویل بگیرند.



حیدرپور درباره خرید پرتقال شب عید از کشاورزان مازندرانی خاطر نشان کرد: سازمان تعاون روستایی متولی خرید پرتقال شب عید از هفته آینده کار خرید را با همکاری اتحادیه باغداران و سورتینگ داران با سرعت بیشتری آغاز می کند و قیمت خرید پرتقال شب عید به صورت توافقی است.

پیش بینی می شود امسال بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن مرکبات از باغات مازندران تولید شود.