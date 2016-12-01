به گزارش خبرنگار مهر، علی نظر محمدی عصر پنجشنبه در پایان مسابقه ایرانجوان بوشهر و سپیدرود رشت در بوشهر اظهار داشت: امروز بازیکنان ما به خوبی از فرصت‌های خود استفاده نکردند و متاسفانه شکست را در این مسابقه پذیرا شدم.

وی با بیان اینکه مسئولیت شکست در این مسابقه را می‌پذیرم، اضافه کرد: بازیکنان ما بازی خوبی را در این مسابقه به نمایش گذاشتند ولی روی اشتباهات خودمان بازی را واگذار کردیم.

سرمربی تیم سپیدرود رشت خاطرنشان کرد: تیم ما با مشکلات مالی روبرو است و انتظار داریم که مسئولان استان گیلان توجه ویژه‌ای به تیم ما داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان باید برای رفع مشکلات تیم‌های ریشه‌دار فوتبال وارد عمل شوند، تصریح کرد: در صورتی که حمایت لازم از تیم سپیدررود رشت صورت گیرد، می‌توانیم به لیگ برتر صعود کنیم.

وی با تمجید از خلاقیت و توانمندی بازیکنان ایرانجوان بوشهر، افزود: بازیکنان ایرانجوان دارای توانمندی بالایی هستند و می‌توانند کوچکترین اشتباهات حریف را تبدیل به گل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرانجوان بوشهر موفق شد با نتیجه سه بر یک مقابل سپیدرود رشت به پیروزی دست یابد.