۳۶ میلیارد ریال کتاب فروش رفت/ زمان برگزاری نمایشگاه مناسب نیست

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: آمار فروش ۳۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی کتاب در نمایشگاه کتاب شیراز نشان می دهد در حالیکه به اذعان کارشناسان و صاحب نظران این حوزه تاریخ آنچنان مناسبی برای برگزاری را دارا نیست اما از موقعیت مناسبی میان اهالی فرهنگ و کتابدوستان برخوردار بوده و علیرغم برودت هوای شهرک گلستان هنگام برپایی نمایشگاه به مراتب بهتر از دوره های پیشین در جذب مخاطب کار کرده است.

با توجه به اینکه پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان فارس ۹ آذرماه به کارخود پایان داده و تا دوره بعدی این رویداد بزرگ فرهنگی دست کم بیش از ۳۶۰ روز باقیست، از اکنون می توان انتظار داشت مخاطبان کتاب انتظار نمایشگاه سال آینده را به مراتب بیش از امسال خواهند کشید. زیرا با توجه به اینکه دراین نمایشگاه مبلغ ۳ میلیاردو۶۵۰ میلیون تومان کتاب توسط مردم خریداری شد که از این مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آن بن یارانه ای خرید کتاب با تخفیف ۲۰ درصدی بود که ازطریق بانک عامل مستقردرنمایشگاه دربین بازدیدکنندگان توزیع شده است.

تاریخ نمایشگاه مناسب نیست

در این میان آنچه بیش از همه در نمایشگاه کتاب استان فارس مشهود است تاریخ برپایی این نمایشگاه است که همواره از سوی برخی نویسندگان، ناشران و صاحب نظران پیشنهاد می شود با توجه به مناسب بودن ماه های مهر و آبان که شیراز از هوای نسبتا معتدلی برخوردار است، در این بازه زمانی قرار گیرد تا هم از مخاطب بیشتری برخوردار بوده و هم ناشران بیم این نداشته باشند که مانند دو دوره پیش به خاطر عدم پیش بینی ها با بارش های پیش بینی نشده ضمن ریزش بخشی از سقف سالن ملاصدرا شاهد ریزش مخاطب نمایشگاه نباشند.

البته پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان فارس به اذعان برخی چهره های ادبی و فرهنگی متمایز از دوره های پیشین بود زیرا که به گفته احمد اکبرپور، نویسنده خوشنام و شناخته شده دست کم از بابت حضور ناشران مطرح و برجسته ای چون چشمه، ثالث، هرمس و ... در جذب مخاطبان موفق بود و توانست بخشی از آنان که سالها با نمایشگاه ارتباطی نداشتند را جذب کند.

البته این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان مهمترین ایرادی که به نمایشگاه کتاب فارس وارد می داند را تاریخ برگزاری آن عنوان می کند و می گوید: چه بهتر این است که نمایشگاه در بازه زمانی مهر یا آبان که شیراز دارای هوای معتدلی است برگزار شود، البته امسال خوشبختانه مورد پیش بینی نشده ای روی نداد که مشکل آفرین باشد.

اجرای ۲۲ برنامه جنبی

در این رهگذر جمشید رضایی که امسال وظیفه اجرایی نمایشگاه کتاب فارس را بردوش می کشید نیز با بیان اینکه درمدت برگزاری نمایشگاه ۲۲ برنامه جنبی برگزار شد که در نوع خود کم نظیر بود، عنوان کرد: با توجه به اینکه ۷۶۴ ناشر از سراسر کشوردربخش داخلی نمایشگاه حضورداشتند، دربخش بین الملل نیز۵۲ ناشر۱۵ هزارو۲۰۰عنوان کتاب را درمعرض دید عموم قراردادند که می توان ادعا کرد نمایشگاه کتاب فارس در جذب مخاطب از تنوع برخوردار شد.

این درحالیست که مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس با تاکید بر حجم گسترده کار در نمایشگاه کتاب فارس میزبان استقبال را در سنجش با سال گذشته گسترده تر ارزیابی کرده و می گوید: همین که نسبت به دوره پیشین بیش از یک میلیون نفر بازدیدکننده به نمایشگاه آمدند نشان از محبوبیت کتاب در میان مردم استان دارد.

بهزاد مریدی نشانه موفقیت نمایشگاه را در طلیعه و نقطه پایانی نمایشگاه می داند که گرچه در آخرهفته افتتاح شد و در میانه هفته به پایان رسید، در عین حال اعداد و ارقام را موید حجم فروش عنوان کرده می گوید: در روز نخست نمایشگاه علیرغم اینکه انتظار نمی رفت فروش بن کارت بالا باشد، اما یکی از روزهای نادر پرفروش را پشت سر گذاشتیم و این رکورد در روز پایانی به حدی بود که روز به نیمه نرسیده تمامی بن ها به پایان رسید.

از سویی نمایشگاه کتاب استان فارس در دوسال گذشته به دلیل نظارتی که انجام گرفته دیگر شاهد غرفه های غیرمرتبط نظیر تنقلات، اقلام غیرمرتبط و سرگرمی های دیگر نیست و فضای فرهنگی خود را حفظ کرده است.

این درحالیست که نمایشگاه کتاب فارس با ورود بانک عامل جدید از ساعات نخستین برگزاری از نظم و مشتری مداری برخوردار بود و دیگر مانند دوره های گذشته نیاز نبود دستگاه های کارت خوان پس از آغاز نمایشگاه نیاز به راه اندازی داشته باشند. همچنین این دوره از نمایشگاه کمتر شاهد برخورد با ناشران و جمع آوری کتاب روبه رو بود.

امسال از بابت تنوع موضوع در صدر آثار نمایشگاه کتاب فارس فروش کتاب های ادبی از اقبال بیشتری برخوردار بود و در کنار کتاب های کمک آموزشی که همواره مورد استقبال دانش آموزان و دانشجویان قرار می گیرد، تنوع فروش کتاب های علوم دینی و علمی از آمار قابل توجهی برخوردار بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان فارس که از ۴ تا آذرماه جاری برگزار شد ۷۶۴ ناشر و غرفه در ۵ سالن میزبان دوست داران کتاب بود.