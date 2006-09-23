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۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۵۷

/ نخستين همايش موسيقي پژوهي دوتار ايران در مشهد /

توجه به موسيقي استان ها ضرورت دارد

مدير مركز موسيقي حوزه هنري گفت : خوشبختانه توجه به موسيقي دوتار نسبت به قبل از انقلاب از رشد بالايي برخوردار بوده و علاقه مندان به اين ساز و موسيقي ، بعد از انقلاب ده برابر شده است .

مدير مركز موسيقي حوزه هنري كشور در گفتگوبا خبرنگارموسيقي"مهر" در مشهد ضمن بيان اين مطلب،گفت: دو تار يكي از سازهاي محلي ايران است كه پرده بندي آن سابقه تاريخي دارد ، انديشمندان موسيقي ما بر اساس دوتار پرده بندي موسيقي را داشته اند و بر اساس همين امر موسيقي دوتار گسترش پيدا مي كند .

 

وي گفت : دو تار خراسان داراي يك معيار شاخص و معروف است هر چند كه دوتار شمال خراسان با دوتار استان گلستان متفاوت است اما ماهيت و اصليت شان از يك ريشه برخاسته است .

 

اين مدرس موسيقي افزود : بايد هر چه توان داريم در خدمت موسيقي استان ها بگذاريم ، زيرا در آينده تنها چيزي كه بماند موسيقي هاي محلي است كه بكر مانده است .

مهدوي همچنين گفت : آنچه مسلم است موسيقي كشور ما راه خود را مي رود خوب رشد مي كند و هر روز نسبت به گذشته از وسعت بيشتري برخوردار است .

مدير مركز موسيقي حوزه هنري كشور تصريح كرد : موسيقي اگر به صورت درست نواخته شود ، داراي اصالت است و اصلا مهم نيست كه آن موسيقي آذري باشد يا مازندراني ، مهم اين است كه يك چيز مشترك در آن وجود دارد .

 وي تصريح كرد : موسيقي شهري امروز دستخوش خيلي از تغييرات غرب زدگي ، پاپ زدگي و روزمرگي قرار گرفته ولي هنوز موسيقي شهرستانها ، استانها و روستاها راه خود را به خوبي سپري مي كنند ، بنابراين تا فرصت است بايد بيشتر به آنها پرداخت با شكل و روش هاي مختلف در مسير گسترش موسيقي تلاش كرد .

 

مهدوي اظهار داشت : از لحاظ كيفي خيلي به موسيقي پرداخته نشده چون نگاهي علمي به موسيقي نشده و به عنوان يك هنر انديشه ساز و سالم به آن توجه نداشته ايم و اين نوعي معضل در جامعه به شمار مي رود .

 

کد مطلب 383840

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