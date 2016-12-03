تشکیل ۱۴ هسته راهبردی فضای مجازی برای پیگیری منویات رهبری

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ساماندهی و نظم بخشی تولید محتوای تولید شده در حوزه فضای مجازی را از جمله برنامه ریزی های مرکز ملی فضای مجازی عنوان کرد و اظهار داشت: در این زمینه ماموریتهای نهادهای مختلف تعیین شده تا ساماندهی این بخش با همکاری دستگاههای مربوطه صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ساماندهی فضای مجازی در قالب مجموعه اسنادی خواهد بود که در مرکز ملی فضای مجازی تولید می شود، ادامه داد: ما تشکیل ۱۴ هسته راهبردی را در معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی برای پیگیری دیدگاههای مقام معظم رهبری در حوزه فضای مجازی تدارک دیده ایم که در این جهت؛ ساماندهی و نظم محتوا در فضای مجازی در قالب این محورها دنبال و پیگیری می شود.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی رصد محتوای تولید شده در فضای مجازی را یکی از اهداف تشکیل این هسته های راهبردی برشمرد و خاطرنشان کرد: رصد فضای مجازی یکی از مهمترین زمینه ها برای فهم درست فضای مجازی است و تا زمانیکه این رصد صورت نگیرد، تصمیم گیری در این حوزه طبیعتا دچار مشکل خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از انتشار محتوای نادرست در فضای مجازی گزارشات موضوعی و ماهانه را از این فضا به طور مرتب به مسئولان عالی رتبه نظام ارائه می دهیم، تاکید کرد: مرکز ملی فضای مجازی با دریافت اطلاعات از دستگاههای مربوطه، نسبت به تحلیل کلان فضای مجازی اقدام کرده و ماموریت نهادهای مختلف را برای ساماندهی به فضای مجازی تعیین می کند.

به گزارش مهر، در حکم آغاز فعالیت دور دوم شورای عالی فضای مجازی در شهریورماه سال ۹۴، از سوی مقام معظم رهبری، بر توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی ایرانی در فضای مجازی و نیز نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در این فضا تاکید شده است. در همین حال اردیبهشت سال جاری رهبر انقلاب در دیدار با معلمان از عملکرد شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در مورد عدم ساماندهی فضای مجازی انتقاد کردند و فرمودند:چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوبهایی قرار می دهند ما فضای مجازی را رها کرده ایم؟

ایشان گفتند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه ای که لغزش گاه است باید زمینه استفاده صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی بصورت رها و غیرقابل کنترل باشد.