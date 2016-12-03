ظرفیت های گردشگری روستای گازرخان در الموت شکوفا می شود

کریم حبیبی انبوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: روستای گازرخان از روستاهای مهم هدف گردشگری استان قزوین است که به دلیل داشتن قلعه تاریخی حسن صباح از شهرت جهانی برخوردار است.

وی افزود: علیرغم داشتن ظرفیت و جایگاه تاریخی و چشم اندازهای طبیعی اما این منطقه مورد توجه جدی مسئولان قرار نگرفته و بسیاری از توانمندی های آن مورد غفلت واقع شده است.

مدیرکل امور روستایی استانداری قزوین اظهارداشت: روستای گازرخان با داشتن قلعه اسماعیلیه که به تنهایی بیش از همه آثار دیدنی استان مورد بازدید گردشگران خارجی قرار می گیرد هنوز امکانات لازم برای پذیرایی و اقامت گردشگران راندارد و حتی نما و سیمای آن نیز شرایط زیست محیطی در خور توجهی ندارد و این وضعیت پسندیده نیست.

حبیبی انبوهی تصریح کرد: در گذشته مجموع ضوابط ناظر بر این روستا نادیده گرفته شده و در رعایت و اعمال قوانین ویژه روستاهای هدف گردشگری نیز شاهد بی توجهی به آن هستیم که باید این نقیصه برطرف شود.

وی گفت: خوشبختانه ثبت جهانی قلعه تاریخی الموت در دست اقدام است، باید اقدامات مناسب برای فراهم کردن شرایط مساعد این ثبت فراهم شود بزودی با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاههای مرتبط با موضوعات مختلف این روستا، انتظام بخشی به امور این روستا و ساماندهی مجموع مسائل مرتبط به آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیرکل امور روستایی استانداری قزوین اضافه کرد: ضرورت مشارکت مردم به ویژه مدیریت روستا در توسعه این منطقه اجتناب ناپذیر است لذا برای موفقیت در کار نیازمند همکاری، همدلی و تشریک مساعی همه روستاییان در حل مشکلات روستای گازرخان هستیم.

حبیبی انبوهی یادآورشد: روستای گازرخان در بخش الموت شرقی استان قزوین در ١٠۵ کیلومتری شمال شهر قزوین و ٢٠ کیلومتری شهر معلم کلایه مرکز این بخش قرار دارد و با داشتن حدود۵٠٠ نفر جمعیت دومین روستای پرجمعیت این بخش بعد از روستای هنیز محسوب می شود.

وی گفت: این روستا به دلیل داشتن قلعه تاریخی اسماعیلیه و سابقه مرکزیت حکومت این فرقه در زمان حسن صباح رئیس فرقه و جانشینان وی شهرت جهانی دارد و سالیانه هزاران نفر از سراسر دنیا و ایران از این قلعه بازدید می کنند و باید از این ظرفیت بخوبی استفاده کنیم.

حبیبی انبوهی همچنین گفت: روستای گازرخان به دلیل دارا بودن باغات گیلاس بزرگترین مرکز تولید این محصول در بخش بشمار میرود که درآمد حاصل از آن در این روستا سالیانه بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال برآورد می شود و فصل شکوفه های گیلاس جلوه مضاعفی بر جاذبه های دیدنی این روستا می بخشد و اقتصاد کشاورزی آن نیز حائز اهمیت است.

وی اظهارامیدواری کرد با شکوفایی استعدادهای گردشگری روستای گازرخان و تامین امکانات مناسب به توسعه گردشگری در این منطقه کمک شود.

