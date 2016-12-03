چهار تاثیر مخرب کمبود ویتامین D در بدن

به گزارش خبرنگار مهر، کمبود ویتامین D می تواند موجب شکنندگی یا بدشکلی استخوان ها شود. کمبود ویتامین D با مشکلات دیگری نظیر افسردگی، چاقی، تعریق سر و مشکل روده ای نیز همراه است.

افسردگی

سروتونین، هورمون مغزی مرتبط با بهبود خلق و خو، با قرارگیری در معرض نور افزایش یافته و با کاهش قرارگیری در معرض نور خورشید اُفت می کند. در سال ۲۰۰۶، دانشمندان تاثیرات ویتامین D را بر سلامت روان ۸۰ بیمار مسن بررسی کردند و دریافتند افراد دارای پایین ترین میزان ویتامین D، ۱۱ برابر بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی قرار دارند.

چاقی یا اضافه وزن

ویتامین D یک ویتامین شبه هورمون و محلول در چربی است، بدین معنا که چربی بدن به عنوان مخزنی برای جمع آوری این ویتامین عمل می کند. افراد چاق و دارای اضافه وزن در مقایسه با افراد لاغرتر به ویتامین D بیشتری نیاز دارند.

تعریق سر

یکی از اولین نشانه های کمبود ویتامین D، عرق کردن سر است. در حقیقت پزشکان از مادران در مورد عرق کردن سر نوزاد تازه متولدشده شان پرسش می کنند تا از احتمال کمبود ویتامین D آنها مطلع شوند.

مشکل روده ای

از آنجائیکه ویتامین D یک ویتامین محلول در چربی است، در صورتیکه فرد دارای مشکلات معده-روده ای باشد بر توانایی اش در جذب چربی تاثیر می گذارد و در نتیجه جذب ویتامین های محلول در چربی نظیر ویتامین D هم کاهش می یابد. همین مسئله موجب بروز مشکلات روده ای نظیر بیماری روده ای کرون، حساسیت گلوتن سلیاک و غیرسلیاک، و بیماری روده التهابی می شود.