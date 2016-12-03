رویش طلای سرخ خراسان در کردستان/ظرفیتی تازه برای توسعه کشاورزی

خبرگزاری مهر – گروه استانها؛ چنورصادقی: امسال چهارمین سالی است که طلای سرخ خراسان در خاک کردستان گل می دهد و لبخند رضایت را برلبان کشاورزان این خطه از ایران اسلامی می نشاند.

بیشتر شهرهای کردستان از جمله بیجار، دهگلان، بانه، سروآباد در این چند سال به دلیل کمبود آب به سمت تولید محصولاتی هم چون زعفران که کمترین نیاز آبی دارند، رفته اند.

زعفران در غالب مناطق ایران که دارای آب و هوای معتدل و نیمه کویری، آب شیرین و زمین های سبک شیرین و فاقد تابستان های گرم مرطوب و بارانی است، به خوبی می روید.

زعفران انگیزه بازگشتم بعد از ۱۵ سال به بیجار شد

محسن داوودی، زعفران کاری که بعد از ۱۵ سال دوری از زادگاهش چندسالی است با انگیزه تولید این محصول با ارزش به روستای محل تولدش بازگشته و آغازگر کشت این محصول در بیجار شده است.

وی هشت سال از عمر خود را در مزارع کشت زعفران در مناطق مختلف مشهد سپری کرده و با کوله باری از تجربه اقدام به کشت این محصول گرانبها در ۵ هزار مترمربع از خاک های روستای دولت‌کند بیجارکرده است.

داوودی درگفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: ۱۵ سال دور از زادگاهم زندگی کردم و دراین مدت در دیگر شهرهای ایران به کارگری مشغول بودم.

وی بیان کرد: علاوه بر کارکردن در مزارع مشهد درچند دوره آموزشی کاشت، داشت و برداشت زعفران که در کرج برگزار شد، شرکت کرده ام و همین مسئله موجب بازگشتم به بیجار شد.

وی عنوان کرد: هزینه اولیه کشت زعفران بالا است و کشاورزان بیجاری از نظر بنیه مالی ضعیف هستند و می طلبد دولت در این رابطه از آنها حمایت کند.

داوودی با اشاره به اینکه با هزینه شخصی خود اقدام به تولید زعفران کرده است، ادامه داد: در رابطه با ترویج این محصول به دیگر کشاورزان هم اقداماتی را انجام داده ام و تاکنون چندین کشاورز در بیجار و دیواندره با مشاوره هایی که به آنها ارائه کردم اقدام به کشت زعفران کردند.

زعفران جزو محصولاتی است که زمینه اشتغالزایی فراوانی را هم می تواند ایجاد کند به گفته زعفرانکار بیجاری برای کشت این محصول در پنج هزار مترمربع به ۱۰ تا ۱۲ نفر در مرحله کاشت، دو نفر در مرحله آبیاری و ۱۵ نفر هم در زمان برداشت نیاز است.

توسعه کشت زعفران نیاز به حمایت و اعطای تسهیلات دارد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیجار نیز درگفت‌وگو با خبرنگار مهر میزان سطح زیرکشت زعفران در این شهرستان را حدود یک هکتار ذکر کرد و گفت: ۵ هزارمتراز اراضی زیرکشت زعفران در روستای دولت‌کند بیجار بوده و مابقی درچندین روستای این شهرستان به صورت پراکنده کشت شده است.

محمد عباسی با اشاره به اینکه امسال چهارمین سال کشت زعفران در این شهرستان است، بیان کرد: سال گذشته از سطح نیم هکتار ۷۰۰ گرم زعفران برداشت شده است.

وی از برگزاری دو کارگاه آموزشی کاشت، داشت و برداشت زعفران خبرداد و اظهارداشت: حدود ۴۰ نفر را در این رابطه آموزش داده ایم.

وی ادامه داد: امسال حدود ۲۰ نفر از کشاورزان بیجاری متقاضی کشت زعفران بودند ولی به دلیل اینکه هزینه اولیه آن زیاد بود تقاضای وام کردند که ما تسهیلاتی برای پرداخت به آنها در اختیار نداشتیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیجاربا بیان اینکه کشت زعفران در این شهرستان توجیه دارد و جوابگو است، افزود: عملکرد زعفران در هر هکتار در این منطقه قطعا می تواند به یک کیلو و حتی بیشتر هم برسد.

عباسی اضافه کرد: توسعه کشت این محصول نیاز به حمایت و اعطای تسهیلات بلاعوض دارد.

انجام کار تحقیقاتی درموردزعفران جزو شرح وظایف مرکزتحقیقات کردستان نیست

رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی براینکه آیا تاکنون کار تحقیقاتی درارتباط با کشت زعفران در استان انجام شده است، گفت: انجام کار تحقیقاتی در خصوص کشت زعفران تاکنون جزو شرح وظایف ما در مرکز نبوده است.

محمد حسین سدری عنوان کرد: چارچوب فعالیت مرکز از طریق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تعیین شده و ما در حوزه های مشخص شده تنها می توانیم اقدام به کار تحقیقاتی کنیم.

وی اظهارداشت: برای طرح های تعیین شده هم اعتبارات استانی ما صفر و ملی هم بسیار محدود است به گونه ای که کل بودجه مرکز تحقیقات کشاورزی استان در سال گذشته ۴۰ میلیون تومان برای ۱۰۰ طرح تحقیقاتی بوده است.

وی عنوان کرد: علی‌رغم کمبود اعتبارات تمامی طرح های تحقیقاتی استان در حال اجرا است و هیچ طرحی متوقف نشده است ولی برای انجام کارهای بیشتر و بهتر نیازمند حمایت های مالی هستیم.

بی شک کشت و توسعه اصولی هر محصولی در هر منطقه ای نیاز به پشتوانه علمی و انجام کارهای تحقیقاتی دارد تا در آینده مشکلاتی در این رابطه گریبانگیر هم مردم و هم مسئولان نشود لذا انتظار می رود با توجه به استقبال کشاورزان از کشت این محصول دراستان مراکز تحقیقاتی هم در این رابطه وارد عمل شوند.

وزارت جهاد کشاورزی موافق کشت زعفران در نقاط مختلف کشور نیست

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان درگفت‌وگو با خبرنگار مهر در ارتباط با روند کشت زعفران در استان گفت: چون کشت زعفران جزو برنامه های کشت ما در سازمان نیست لذا پیگیری منظمی از روند کشت آن هم در استان نمی کنیم.

کمال‌الدین رشادت بیان کرد: از آنجا که کشت زعفران در نقاط مختلف کارایی متفاوتی دارد بنابراین وزارتخانه موافق کشت بی رویه آن در نقاط مختلف کشور نیست.

وی اظهارداشت: هر آمار و اطلاعاتی که در خصوص کشت زعفران در استان منتشر می شود غیر رسمی بوده و مورد تایید ما نیست.

وی عنوان کرد: زعفران ایران چون دارای برند جهانی است لذا تمایلی وجود ندارد که در هرمنطقه در کشور کشت آن رواج یابد و این محصول با عطر و طعم های متفاوتی عرضه شود.

تولید موفقیت آمیز زعفران درچند سال اخیر در کردستان موجب استقبال کشاورزان این منطقه نسبت به کشت این محصول شده است.

باتوجه به روند کنونی پیش بینی می شود در سال های آینده تعداد زعفرانکاران در این منطقه به طور چشمگیری افزایش پیدا کند لذا برای جلوگیری از کشت بی رویه و شناخت مناطق مستعد کشت این محصول می طلبد مسئولان مربوطه هم در سطح کشوری و هم استانی در این رابطه بی تفاوت نباشند و راهنما و مشاور کشاورزان باشند.