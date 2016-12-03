خبرگزاری مهر-گروه استان ها: شرق استان تهران محورهای پرترددی نظیر هراز، فیروزکوه و بزرگراه امام رضا(ع) را در خود جای داده است.

تردد هزاران وسیله نقلیه سبک و سنگین در محورهای متعدد و مواصلاتی شرق استان تهران، اهمیت عملکرد پلیس را دوچندان می کند و بدون تردید این عملکرد بر روی سلامت مردم و رانندگان تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین مدیریت ترافیک خیابان ها و معابر پرتردد شهری در شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک، پاکدشت، دماوند، فیروزکوه، پردیس که چندین میلیون جمعیت را در خود جای داده نیز برعهده پلیس راهور شرق استان تهران است.

سردار عبدالرضا ناظری به عنوان دومین فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران با اشاره به اهمیت فعالیت های صورت گرفته در این حوزه تأکید دارد که پلیس به صورت شبانه روزی و با استفاده از تجهیزات متعدد، در حال تلاش برای بهبود وضعیت موجود است.

*امروز شرق استان تهران محورهای مهم و پرترافیکی نظیر هراز و فیروزکوه را در خود جای داده و بدون تردید عملکرد پلیس در این حوزه می تواند در مدیریت وضعیت موجود بویژه در ایام تعطیل و افزایش حجم عبور و مرور موثر باشد، چه اقداماتی از سوی پلیس شرق استان تهران در این حوزه انجام شده است؟

بدون تردید شرق استان تهران، محورهای مهم و پرترددی را در خود جای داده و پلیس شرق استان تهران نیز با برنامه ریزی و تلاش مضاعف کارکنان خود می کوشد تا بهترین خدمات را به مردم و رانندگان ارائه کند.

استقرار و حضور موثر پلیس به عنوان عاملی پیشگیرانه در نقاط حادثه خیر از جمله موضوعاتی است که با جدیت دنبال می شود و اعتقاد راسخ داریم که در سایه تلاش شبانه روزی پلیس و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی ورانندگی از سوی مردم، می توان شاهد کاهش تصادفات و حوادث ناگوار در جاده های مواصلاتی باشیم.

استقرار و حضور موثر پلیس به عنوان عاملی پیشگیرانه در نقاط حادثه خیر از جمله موضوعاتی است که با جدیت دنبال می شود

پلیس شرق استان تهران در محورهای درون شهری و برون شهری به دقت بر روند عبور و مرور وسایل نقلیه و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی نظارت دارد و برخورد با تخلفات بویژه تخلفات حادثه ساز را در دستور کار خود قرار داده است.

در برخی از ایام سال بویژه در تعطیلات چند روزه شاهد افزایش حجم تردد وسایل نقلیه در برخی محورهای مواصلاتی نظیر هراز، فیروزکوه، امام رضا(ع) و غیره هستیم و در این راستا محدودیت های ترافیکی از سوی پلیس اعمال می شود و از برخی تجهیزات مدرن نظیر دوربین نیز برای کنترل وضعیت استفاده می کنیم.

*موضوع آموزش فرهنگ ترافیک و نهادینه کردن مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله مسائل مهمی بوده که همواره مورد تأکید مسئولان قرار داشته است، در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده اید؟

بدون تردید نهادینه کردن و آموزش فرهنگ ترافیک می تواند زمینه رعایت هر چه بیشتر قوانین و مقررات راهنمایی ورانندگی را فراهم آورد و این امر به کاهش تخلفات و تصادفات درون شهری و برون شهری کمک خواهد کرد.

طرح هایی نظیر همیار پلیس و استفاده از ظرفیت کودکان و نوجوانان برای گسترش آموزش مقررات راهنمایی ورانندگی عملیاتی شده است

برخی طرح ها نظیر همیار پلیس و استفاده از ظرفیت کودکان و نوجوانان برای گسترش آموزش مقررات راهنمایی ورانندگی در شرق استان تهران عملیاتی شده است.

برگزاری جلسات آموزشی ویژه دانش آموزان و حضور نیروهای پلیس در مدارس و گفت و گو با آینده سازان ایران اسلامی و برگزاری دوره های آموزشی برای رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله موضوعاتی بوده که از سوی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران دنبال شده است.

*در طرح ذوالفقار ۹۵ از توانمندی و ظرفیت های پلیس راهور شرق استان تهران استفاده می شود، در آخرین مرحله این طرح که در شهرستان ورامین به اجرا درآمد، چه دستاوردهایی در این حوزه حاصل شد؟

پلیس راهور شرق استان تهران از جمله ارکان مهم طرح ذوالفقار ۹۵ است که در این طرح با متخلفان حوزه راهنمایی ورانندگی برخورد قانونی و لازم را انجام داده و به بهبود وضعیت ترافیکی شهرستان های شرق استان کمک می کند.

در آخرین مرحله طرح ذوالفقار ۹۵ که در شهرستان ورامین به اجرا درآمد، بیش از ۱۳ تیم خودرویی به همراه یک تیم موتوری و ۴۰ نفر به صورت پیاده، از سوی پلیس راهور شرق استان تهران اقدامات مرتبط با حوزه وظایف پلیس راهور را انجام دادند.

استقرار دو تیم گشتی کنترل سرعت به منظور کنترل رانندگان متخلف از سوی پلیس راهور شرق استان تهران عملیاتی و با رانندگانی که از قوانین و مقررات راهنمایی ورانندگی سرپیچی می کردند، برخورد لازم صورت گرفت.

در جریان اجرای این طرح در شهرستان ورامین، بیش از شش هزار و ۲۷۸ مورد اعمال قانون توسط مأموران پلیس راهور شرق استان تهران صورت پذیرفت و بیش از ۵۵ مورد تست سلامت از رانندگان انجام شد.

توقیف بیش از ۱۸۴ دستگاه خودرو و ۸۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف توسط پلیس راهور شرق استان تهران نشان دهنده عزم جدی مأموران پلیس برای برخورد با تخلفات حادثه ساز نظیر سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، حرکات مارپیچ و غیره در حوزه راهنمایی ورانندگی است و بدون تردید پلیس در این عرصه با متخلفان مماشات نخواهد کرد.

ثبت بیش از هزار و ۸۱۰ مورد برخورد با تخلفات حادثه ساز در طول اجرای طرح ذوالفقار ۹۵ نشان دهنده جدیت پلیس راهور برای برخورد با رانندگانی است که با عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی ورانندگی، علاوه بر به خطر انداختن جان خود، سلامت شهروندان را به خطر می اندازند.

*استفاده از ظرفیت پلیس افتخاری در شرق استان تهران در چه مرحله ای قرار دارد؟

یکی از اقدامات مثبت انجام شده در شرق استان تهران، استفاده از ظرفیت پلیس های افتخاری است و در این راستا تلاش شده تا از ظرفیت مردم وشهروندان علاقه مند استفاده شودو آموزش های لازم نیز در دستور کار قرار داشته است.

در طرح ذوالفقار ۹۵ که در شهرستان های شرق استان تهران در طول سال جاری اجرایی و عملیاتی شده است، از ظرفیت پلیس های افتخاری برای موفقیت هرچه بیشتر استفاده می شود و پلیس راهور از جمله بخش های انتظامی شرق استان تهران بوده که از این پتانسیل بهره برده است.

بدون تردید در سایه تلاش های پلیس و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی ورانندگی می توان میزان وقوع تصادفات ناگوار که با سرنوشت انسان ها گره خورده است را با کاهش روبرو ساخت.