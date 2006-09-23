طرح مديريت دانش آموز محور در 70 درصد مدارس اجرا مي شود

سيد محمد هادي حسيني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، گفت: اين طرح با واگذاري تمام مسئوليت به دانش آموزان در مدارس راهنمايي پسرانه و دخترانه شهرستان هاي استان تهران اجرا مي شود.

وي هدف از اجراي طرح مديريت دانش آموز محور را آشنا شدن دانش آموزان با مشكلات مدرسه و مشاركت آنها در مديريت اعلام كرد و گفت: در اين روز حتي معلمان از بين دانش آموزان انتخاب مي شوند.

حسيني يادآور شد: سال گذشته اين طرح در برخي مدارس شهرستان هاي استان تهران اجرا شده و مطالعات كارشناسي نشان داد كه اجراي آن تاثيرات سازنده فراواني در شخصيت فردي و اجتماعي دانش آموزان داشته است.

وي اظهار داشت: در روز مديريت دانش آموزان ، تمامي كارها از سرايداري تا مديريت به دانش آموزان محول مي شود كه اين تعامل آنان با مسئولان مدرسه را بيشتر خواهد كرد.