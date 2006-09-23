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۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۳:۴۹

طرح مديريت دانش آموز محور در 70 درصد مدارس اجرا مي شود

كارشناس مسئول فرهنگي سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران از اجراي طرح مديريت دانش آموز محور در 70 درصد مدارس استان تهران در سال تحصيلي جديد خبر داد.

سيد محمد هادي حسيني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، گفت: اين طرح با واگذاري تمام مسئوليت به دانش آموزان در مدارس راهنمايي پسرانه و دخترانه شهرستان هاي استان تهران اجرا مي شود.

وي هدف از اجراي طرح مديريت دانش آموز محور را آشنا شدن دانش آموزان با مشكلات مدرسه و مشاركت آنها در مديريت اعلام كرد و گفت: در اين روز حتي معلمان از بين دانش آموزان انتخاب مي شوند.

حسيني يادآور شد: سال گذشته اين طرح در برخي مدارس شهرستان هاي استان تهران اجرا شده و مطالعات كارشناسي نشان داد كه اجراي آن تاثيرات سازنده فراواني در شخصيت فردي و اجتماعي دانش آموزان داشته است.

وي اظهار داشت: در روز مديريت دانش آموزان ، تمامي كارها از سرايداري تا مديريت به دانش آموزان محول مي شود كه اين تعامل آنان با مسئولان مدرسه را بيشتر خواهد كرد.

کد مطلب 383874

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