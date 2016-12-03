خبرگزاری مهر - گروه استانها: شهرستان جم با ویژگیهای متعدد از لحاظ آب و هوایی، موقعیت ممتاز برای سکونت، نزدیکی به پارس جنوبی، حضور پالایشگاه فجر در جم، سکونتگاه کارکنان شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی شهرستان های جنوبی استان بوشهر است.
به دلیل نبود تقاطع غیرهمسطح در ورودی شهرستان جم از مسیر سیراف و همچنین ورودی شهر جم از مسیر روستای چاهه و شهرک پردیس و استان فارس، خودروها برای ورود به شهر جم، باید از عرض اتوبان پرتردد عبور کنند که این سبب شده است تصادفات بسیاری در ورودیهای شهرستان جم رخ دهد.
راه و توسعه راهها ارتباط مستقیمی با پیشرفت و آبادانی یک منطقه دارد و شهرستان جم با احداث اتوبان سیراف- جم به فیروزآباد، توسعه شتابان داشته است و این مسیر اسباب سفرهای راحتتر را مهیا کرده است.
این اتوبان که با اعتبارات نفت ساخته شد هر چند جای تقدیر و تشکر دارد اما متاسفانه این کار ارزشمند به نحو شایستهای به اتمام نرسید و تعریف مناسب از اولویتها در ایجاد زیرساختهایی همچون تقاطع غیرهمسطح در مسیر ورودیهای شهرستان جم دیده نشد و حتی تقاطع غیرهمسطح احداث نشد.
عدم وجود دو تقاطع در اتوبان سبب شده است که تصادفاتی به تعداد جاده قدیمی جم به سیراف و حتی شاید بیشتر در این مسیر رخ دهد.
با توجه به اینکه اتوبان روستای پرجمعیت چاهه و همچنین شهرک پردیس را از مرکز شهرستان جم جدا میکند و همچنین در ورودی شهرستان جم، تقاطعی وجود ندارد و خودروها باید عرض جاده را طی کنند، در سالهای اخیر شاهد تصادفات متعدد بودهایم که تعدادی جوان نیز فوت شدهاند و تعداد زیادی خانوادره نیز عزادار شدند.
لزوم احداث تقاطع غیرهمسطح
عضو شورای اسلامی بخش مرکزی جم در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: همانگونه که توسعه بزرگراهی حائز اهمیت است، استفاده از تقاطعهای غیر همسطح را ضروری و حائز اهمیت میسازد و در چنین مواردی، تعیین اولویت بین زیرگذر و روگذر بر اساس معیارهای مختلفی انجام میشود.
مصطفی نصیری خاطرنشان کرد: زیرگذرها و روگذرها بیشتر در مواردی مانند بزرگراهها توصیه میشوند که امکان عبور و مرور در تقاطعها و ورودیهای شهرها و روستاهای پر تردد و حتی کم تردد (به دلیل اهمیت و توجه به نیروی انسانی) توصیه میشود.
وی تاکید کرد: متاسفانه طی گذشت چندین سال از ساخت بزرگراه سیراف - جم - فیروزآباد و سوانح و حوادث منجر به مرگ ومجروح شدن بسیاری از هموطنان عزیزمان، هنوز هیچ گونه اقدام عملی در خصوص ساماندهی ورودی شهر جم از سمت شیراز و سمت سیراف نشده است.
وی با بیان اینکه روستاهای چاهه، اسلام آباد، بیدخوار، جنوب جم، پلنگی نیز در معرض این خطر و آسیب جدی است گفت:امیدوارم در اسرع وقت مسولین مربوطه و همه نهادها و شرکت هایی که از مسیر مذکور هم منفعت دارند و هم در معرض آسیب قرار دارند، این مهم را در اولویت پروژه های خود قرار دهند.
نصیری افزود: البته تا کنون پیگیریهای خوبی از طریق فرماندار شهرستان و همه نهادهای مدنی و مردمی صورت گرفته که انشاءالله بزودی کلنگ حداقل یکی از این پروژه های مهم به زمین زده شود.
مسیرهای غیراستانداردی که هر ساله جان اهالی را میگیرد
رئیس شورای اسلامی شهرستان جم در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان داشت: شهرستان جم از لحاظ داشتن راههای مواصلاتی درون شهرستان و حتی برون شهرستانی دچار مشکلات متعددی است.
حسین محدثی خاطر نشان کرد: مسیر پر پیچ و خم جم - پالایشگاه - ریز که به عنوان خط اصلی ارتباطی بخش ریز و اغلب روستاها و آبادی های بخش مرکزی با مرکز شهرستان محسوب میشود به عنوان راه اختصاصی شرکت پالایش گاز فجر است که خدا را شکر در دهه فجر سال گذشته کلنگ زنی شد و به صورت خیلی کند در حال احداث و تبدیل شدن به یک مسیر کوتاه و عریضتر است؛ این مسیر ناهموار و غیر استاندارد تاکنون جان خیلی از شهروندان و مسافران را گرفته و خیلی از خانوادهها را عزادار کرده است.
وی افزود: در ادامه این جاده یعنی مسیر پالایشگاه - انارستان به عنوان مسیر اختصاصی منطقه نار و کنگان محسوب میشود که علاوه بر داشتن پیچهای متعدد، کوهستانی بودن مسیر نیز خطرات این مسیر را دو چندان کرده است.
سردرگمی مسافران در سهراهی جم - سیراف - ریز
عضو شورای اسلامی شهر ریز بیان داشت: بعد از پالایشگاه از سه راهی گندمزار به سمت مرکز بخش ریز، نیروگاه گازی و روستاهای درهبان، تشان، بیدو و حرمیک، قلعه کهنه، پشتو، حسین آباد و جنگل نیمه جان گلوبردکان که تنها مسیری است که زیر نظر اداره راه و شهرسازی شهرستان جم است نیز دارای عرض کم، پیچ و گردنههای متعدد است و با توجه به کوتاه بودن این مسیر توسعه آن لازم و ضروری به نظر می رسد.
محدثی گفت: تنها شانس شهرستان جم، احداث مسیر عسلویه، جم، فیروزآباد است که به عنوان جاده کمربندی از سمت جنوبی شهرستان و شهر جم عبور کرده و به استان فارس امتداد می یابد و مسیری که از زمان احداث تاکنون شهر و شهرستان جم در آن دیده نشده و در نظر گرفته نشده است،چه کسانی که از سمت عسلویه و چه کسانی که از فیروزآباد قصد ورود به شهرستان جم دارند و چه شهروندانی که قصد خروج از شهرستان جم و ورود به این مسیر دارند، به دلیل نداشتن تقاطع غیر همسطح در تقاطع ورودی و خروجی دچار سردرگمی بوده و مخصوصا در سه راهی جم - سیراف - ریز این معضل دو چندان بوده و با خطرات جدی در این نقطه مواجهیم.
وی اضافه کرد: احداث تقاطع در این دو نقطه موضوعی است که سالهاست توسط مسئولین و شورای اسلامی شهرستان و شهر جم پیگیری میشود و امید است که هر چه زودتر این دو تقاطع که از نقاط حادثه خیز شهرستان جم محسوب میشود با احداث تقاطع غیر همسطح اصلاح شود.
لزوم ایجاد تقاطع غیر همسطح در سه راهی چاهه
رئیس شورای اسلامی روستای چاهه اظهار داشت: مردم مناطق روستایی شهرستان جم نیازمند توجه بیشتر هستند و نباید فقط به مسایل شهرها رسیدگی شود.
عباس هوشمند خواستار همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر جم در ایجاد تقاطع غیر همسطح در سه راهی چاهه شد.
وی افزود: شهرک پردیس که ساکنین آن کارمندان پتروشیمیهای عسلویه هستند در آینده نزدیک شاهد سکونت ۱۲ هزار نفر خواهد بود که این موضوع تاثیر مستقیمی بر افزایش حجم تردد در تقاطعهای منتهی به اتوبان جم - شیراز خواهد داشت.
هوشمند خاطر نشان کرد: بدون شک وجود دو تقاطع در فاصله ۳۰۰ متری از هم به هیچ عنوان منطقی به نظر نمیرسد و باید تلاش کنیم یک تقاطع واحد در این مسیر داشته باشیم و پس از آن همه با هم بهدنبال احداث تقاطع غیر همسطح در این مکان باشیم.
لزوم اصلاح مسیر برای کاهش حوادث
رئیس شورای اسلامی روستای چاهه گفت: پیشنهاد میکنیم ادامه بلوار ولیعصر(عج) از مسیر جاده ساحلی به سمت سه راهی بهارستان - چاهه - جم و از آنجا به سه راهی چاهه در نظر گرفته شود تا از این طریق علاوه بر استفاده روستاهای بهارستان، جنوب جم و چاهه از این مسیر، شاهد ورودی زیبا و آبرومندی برای جم از سمت شیراز باشیم.
هوشمند اظهار داشت: نباید متولیان امر در شهرستان جم بهدلیل منافع گروهی اندک، بلواری را در مکانی ایجاد کنند که در آن فقط منفعت شهر جم در نظر گرفته شده و سایر روستاهای آن مسیر، بیبهره باشند.
وی در پایان تاکید کرد: تقاطع فعلی چاهه خون دهها تن از مردم این منطقه را ریخته و تصادفات وحشتناک آن، هنوز از اذهان مردم پاک نشده و اینک توقع مردم این است که شورای شهر جم نیز با وصل کردن بلوار ولیعصر(عج) به سه راهی فعلی روستای چاهه، در واقع کمکی به احداث تقاطع غیر همسطح در این مکان کند.
جاده جم – طاهری دور برگردان ندارد
سخنگوی شورای اسلامی شهرستان جم ضمن تقدیر از زحمات مسئولان اداره راه خاطرنشان کرد: روشنایی تونلها و بازسازی بعضی راهها کارهای ارزشمند بود که در این مدت انجام شد.
علی پریشان بیان داشت: دور برگردان در سمت جاده جم – طاهری دیده نشده است و تقاطع غیرهمسطح در سمت جم به پالایشگاه و جم به شیراز خیلی نیاز است که متاسفانه در این راه شاهد تصادفات عدیدهای هستیم.
سه راهی روستای چاهه تبدیل به قتلگاه مردم شده است
وی افزود: سه راهی روستای چاهه که در واقع ورودی شهر جم است متاسفانه بهجای آن که یک ورودی زیبا و آبرومند باشد، تبدیل به قتلگاه مردم شده و هر چند مدت یکبار شاهد تصادفات مرگباری در این مسیر هستیم.
پریشان گفت: شهرک پردیس که ساکنان آن کارکنان پتروشیمیهای عسلویه است نیز دچار مشکلاتی هستند و به واسطه اتوبان از مرکز شهرستان جدا شده است و حتی همین شهرک نیز بر افزایش حجم تردد در تقاطعهای منتهی به اتوبان جم به شیراز تاثیر گذاشته است.
این عضو شورای اسلامی شهر جم در پایان با اشاره به اینکه سکونت جمعیت بزرگی از کارکنان پتروشیمیها در شهرستان و شهر جم خواستار مشارکت هر چه بیشتر نفت و گاز در ایجاد تقاطع غیر هم سطح در ورودی های شهرجم شد.
تقاطع ورودی جم خطرناک است
فرماندار جم در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان داشت: تقاطع ورودی شهر جم از سمت شیراز و کنگان نامناسب و خطرناک است.
فتحالله نوروزی تصریح کرد: زمانی که اتوبان جم - سیراف اجرایی شد متاسفانه به موضوع تقاطعهای ورودی شهرستان جم توجه نشده است و اکنون به معضلی برای شهرستان تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه برای اصلاح این دو تقاطع هزینههای کلان میلیاردی لازم است گفت: پیگیریهایی برای حل مشکل با شرکتهای منطقه انجام شده است و امیدواریم بتوانیم با رایزنی و نگاه مثبت نفت و گاز بخشی از مشکل را حل کنیم.
نوروزی اضافه کرد: البته تعریض و بهسازی تقاطع ورودی جم به سمت ریز در دست اجراست که میتواند اندکی شرایط را برای تردد هموار کند.
قصه ایجاد تقاطع غیر هم سطح در ورودیهای جم به سریالی تکراری تبدیلشده است تا هرساله کم و بیش مردم و مسئولان با این معضل درگیر باشند و تدابیر اندیشیده شده تنها نقش مُسکن را بازی کنند.
نظر شما