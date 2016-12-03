خبرگزاری مهر-گروه استان ها: طی روزهای اخیر پلیس شهرستان ورامین، طرح های ارتقای امنیت و نظم عمومی را به اجرا گذاشته که با افزایش رضایت مندی مردم و شهروندان همراه بوده است.

مردم شهرستان ورامین خواستار استمرار طرح های پلیس برای برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی هستند و اعلام کرده اند که از اقدامات پلیس در این راستا حمایت خواهند کرد.

سرهنگ شیخ مراد مرادی فرمانده انتظامی شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر از دستاوردهای پلیس در عرصه های مختلف سخن گفت و اعلام داشت که تلاش پلیس شهرستان برای برخورد با مجرمان ادامه پیدا می کند.

*طی روزهای اخیر برگزاری عملیات های پلیس در قالب طرح ذوالفقار ۹۵ در شهرستان ورامین با افزایش رضایت مندی مردم و شهروندان همراه بوده، چه دستاوردهایی در این عرصه به دست آمده است؟

پلیس وظیفه خود می داند تا با تلاش شبانه روزی، امنیت و نظم عمومی را در جامعه ارتقا داده و رضایت مندی مردم را افزایش دهد و شهرستان ورامین نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طرح های مختلفی در این منطقه به اجرا گذاشته می شود که نمونه آخر آن طرح ذوالفقار ۹۵ بود.

در طرح ذوالفقار ۹۵ که از ظرفیت های پلیس شرق استان تهران نیز استفاده شد، برخورد با سرقت، قاچاق کالا و مواد مخدر، انهدام باندهای مشروبات الکلی، توقیف خودروها و موتورسیکلت های متخلف و کشف سوخت قاچاق و غیره در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه موفقیت های خوبی در این عرصه حاصل شد.

* در حوزه مقابله با سرقت های خرد و کلان در قالب طرح ذوالفقار ۹۵ چه دستاوردهایی در شهرستان ورامین حاصل شد؟

مقابله با پدیده سرقت و دستگیری سارقان حرفه ای از جمله اولویت هایی بود که در طرح ذوالفقار ۹۵ مورد توجه قرار گرفت و با تلاش شبانه روزی پلیس و انجام فعالیت های شناسایی و اطلاعاتی، ۲۲ خودرو مسروقه و ۱۲ موتورسیکلت به سرقت رفته کشف و ضبط شد.

همچنین در راستای مقابله با سارقان حرفه ای که نظم و امنیت عمومی را بر هم می زنند، ۵۰ سارق دستگیر و پس از طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

بدون تردید توجه شهروندان به نکات ایمنی و حفاظتی می تواند تلاش های سارقان را برای رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشته و پلیس را در انجام مأموریت های محوله دیگر یاری رساند.

*در حوزه برخورد با وسایل نقلیه و خودروهایی که قوانین و مقررات راهنمایی ورانندگی را رعایت نمی کنند، پلیس شهرستان ورامین چه اقداماتی را انجام داده است؟

همزمان با اجرای طرح ذوالفقار ۹۵ در شهرستان ورامین و طی روزهای اخیر، بیش از ۳۴۰ خودروی متخلف، قانون گریز و هنجار شکن توقیف و روانه پارکینگ شدند که این امر نشان دهنده عزم پلیس برای رعایت قوانین و مقررات راهنمایی ورانندگی است.

همچنین در راستای ساماندهی موتورسیکلت های موجود در شهرستان، بیش از ۳۲۹ دستگاه موتورسیکلت به دلیل نقص مدارک و یا عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی ورانندگی توقیف شدند و برخورد با وسایل نقلیه متخلف همچنان از سوی پلیس دنبال می شود.

*در حوزه مبارزه با مواد مخدر و ساماندهی معتادان چه اقداماتی از سوی پلیس شهرستان ورامین در دستور کار قرار گرفته است؟

طی روزهای اخیر بیش از ۵۰ معتاد ولگرد و پرخطر از سوی پلیس شهرستان ورامین دستگیر و به مراکز مربوطه تحویل داده شدند و از طرف دیگر بیش از ۲۵ نفر که در حوزه فروشندگی مواد مخدر فعالیت می کردند نیز به دام پلیس افتادند.

*طرح ذوالفقار ۹۵ در شهرستان ورامین چه دستاوردهای دیگری برای ارتقای امنیت و نظم عمومی در منطقه به همراه داشته است؟

در طول اجرای طرح ذوالفقار ۹۵ در شهرستان ورامین، سه نفر از اراذل و اوباشی که در راستای بر هم زدن آسایش شهروندان تلاش می کردند، دستگیر و روانه زندان شدند و از طرف دیگر بیش از ۸۵ متهم تحت تعقیب با انجام کارهای اطلاعاتی دستگیر و به دام پلیس افتادند.

برخورد با اتباع خارجی غیر مجاز نیز از دیگر حوزه هایی بود که در طرح ذوالفقار ۹۵ مورد توجه قرار گرفت و در نهایت تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی غیر مجاز که فاقد کارت اقامت بودند، دستگیر شدند.

بیش از ۸۵ متهم تحت تعقیب با انجام کارهای اطلاعاتی دستگیر و به دام پلیس افتادند

در حوزه کشف کالای قاچاق که به اقتصاد کشور ضربه وارد می کند نیز اقدامات خوب و اثربخشی انجام شد، به طوری که طی روزهای اخیر بیش از ۲۴۰ هزار عدد چیپس غیر بهداشتی در کنار ۵۵ کارتن خط کش و ۲۷ کارتن کاغذ، ۶۷۲ عدد دوک نخ، ۲۰ طاقه پارچه و ۳۰۰ تن نخ قاچاق توسط پلیس کشف و ضبط شد.

همچنین با تلاش های صورت گرفته و به منظور مبارزه با قاچاق کالا، بیش از ۴۰ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار قاچاق توسط پلیس شهرستان ورامین کشف و ضبط شد.

کشف ۶۲ فقره قطعات و محتویات مسروقه خودرو، کشف هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق، کشف مقادیر قابل توجهی قرص های روان گردان، کشف چندین قبضه سلاح غیر مجاز و فشنگ های شکاری و جنگی نیز از دیگر دستاوردهای پلیس شهرستان ورامین در این طرح بود.

۱۸ نفر در زمینه حمل سلاح غیر مجاز توسط پلیس شهرستان ورامین دستگیر و سلاح های غیرمجاز آنان کشف و ضبط شد.

پلیس، ارتقای نظم و امنیت عمومی را وظیفه خود می داند و فرماندهی انتظامی شهرستان ورامین نیز با همکاری مأموران انتظامی تلاش دارد تا در راستای افزایش میزان رضایت مندی مردم قدم هایی را بردارد و بدون تردید حمایت های مردم و همکاری شهروندان، کمک بسیاری را به پلیس برای رسیدن به اهداف خود در حوزه های مختلف خواهد کرد و امیدواریم در سال جاری شاهد موفقیت هر چه بیشتر نیروی انتظامی در ارتقای نظم و امنیت عمومی باشیم.