112 درصد ماليات مصوب مستقلات استان تهران تحقق يافته است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر در كرج ، محمدرضا تجلي پور ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت : سيستم درآمدي استان از ابتداي سال جاري روند مطلوبي را طي كرده است و در شش ماه نخست سال جاري ماليات هاي وصولي 5/4 درصد از رقم مصوب جلوتر بوده است .

وي درآمد مصوب استان تهران را 30 هزار و 569 ميليارد و 559 ميليون ريال اعلام كرد كه تا كنون 13 هزار و 313 ميليارد و 541 ميليون ريال از اين مبلغ وصول شده است .

تجلي پور ميزان درآمدهاي مالياتي استان تهران را 12 هزار و 505 ميليارد و 382 ميليون ريال اعلام كرد و افزود : اين رقم نسبت به رقم مصوب 6/4 درصد رشد نشان مي دهد.

اين مسئول يادآور شد : شهرستان كرج بيشترين سهم استان را از درآمدهاي مالياتي به خود اختصاص داده است.