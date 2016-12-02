بایرن مونیخ با شکست ماینتس صدرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سیزدهم رقابتهای بوندس لیگای آلمان جمعه شب با برگزاری دیدار تیم های ماینتس و بایرن مونیخ آغاز شد که در پایان تیم بایرن مونیخ ۳ بر یک پیروز شد.

در این بازی جان کوردوبا در دقیقه ۴ تیم مایتنس را پیش انداخت اما رابرت لواندوفسکی (۸) و آرین روبن (۲۱) با گل های خود در نیمه نخست نتیجه را به سود بایرن تغییر دادند. در دقیقه ۹۲ بازی نیز لواندوفسکی با ضربه کاشته دیدنی خود برای سومین بار بایرن را به گل رساند.

بایرن مونیخ با این برد خارج از خانه ۳۰ امتیازی شد و موقتا جای لایپزیگ را در صدر جدول گرفت.