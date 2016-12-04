پیروزی رم مقابل لاتزیو در دربی دلا کاپیتاله

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال لاتزیو و رم دربی پایتخت ایتالیا را در ورزشگاه المپیکو برگزار کردند که در پایان تیم رم با حساب ۲ بر صفر پیروز شد تا دربی رفت دلا کاپیتاله را به نام خود ثبت کند.

کوین استروتمن (۶۴) و راجا ناینگولان (۷۷) زننده گل های تیم رم بودند. در دقیقه ۶۷ این بازی نیز دنیلو کاتالدی از تیم لاتزیو با دریافت کارت قرمز اخراج شد.

تیم رم با این برد شیرین ۳۲ امتیازی شد و بخاطر تفاضل گل بهتر نسبت به میلان در رده دوم قرار گرفت. یوونتوس با ۳۶ امتیاز صدرنشین است.

نتایج دیدارهای همزمان روز یکشنبه سری آ ایتالیا به این شرح است:

* ساسولو ۳ - امپولی صفر

* سامپدوریا ۲ - تورینو صفر

* پسکارا یک - کالیاری یک

* لاتزیو صفر - رم ۲