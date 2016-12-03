محمدباقر الفت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای طرح نظام مراقبت دانش آموزی در مدارس گفت: به منظور اعمال فعالیت های پیشگیرانه این طرح در مدارس و برای دانش آموزان اجرا می شود که به اختصار نماد نامیده می شود.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با وزرات آموزش و پرورش گفت: سند ائتلاف نظام مراقبت دانش آموزی با حضور پرتعداد مسئولان کشوری، اخیرا در آموزش و پرورش به امضای متولیان مربوطه رسید.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: در این خصوص انسجام و یکپارچگی بین دستگاه ها و نهادهای مختلف برقرار شد.

الفت در خصوص بررسی آسیب های موجود در مدارس گفت: خوشبختانه درک صحیحی از آسیب های جدی که در محیط آموزشی به دانش آموزان برای آنها ایجاد می شود، در بین دست اندرکاران این سند وجود داشت و این موارد بررسی می شود.

معاون رییس قوه قضاییه از تقسیم کار ملی در این حوزه خبر داد و افزود: به یک هماهنگی و هم صدایی واحدی در حوزه مراقبت از دانش آموزان رسیدیم و دست اندرکاران از فعالیت های جزئی فاصله می گیرند.

ابلاغ سند نماد، به زودی

الفت تصریح کرد: کارشناسان از سوی دستگاههای مختلف معرفی شده و کمیته های مربوط به اجرای سند فعال شده است به همین منظور فعالیت های مربوط به سند در حال ساماندهی است و این سند به زودی ابلاغ می شود

معاون رییس قوه قضاییه در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت سند ملی پیشگیری از جرم گفت: با توجه به قوانین عادی مثل قانون نظام سلامت اداری که بر تدوین این سند از سوی قوه قضاییه تصریح کرده است، به دنبال اجرای این سند هستیم

الفت افزود: علاوه بر این به دنبال این هستیم که در قانون برنامه ششم توسعه، مجلس به موضوع پیشگیری از جرم اهمیت دهد.

وی افزود: تاکنون اقدامات خوبی در رابطه با این سند انجام شده است و به زودی تدوین سند نهایی می شود.