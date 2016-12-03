مجلس نمایندگان آمریکا لایحه دفاعی را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه لایحه خط مشی دفاعی این کشور را با حذف برخی از شروط بحث برانگیز آن که مایه نگرانی دموکراتها بود، به تصویب رساند.

با این حال، قانونگذاران جمهوریخواه کنگره آمریکا امیدوار هستند که مفاد این لایحه با آغاز فعالیت «دونالد ترامپ» در کسوت رئیس جمهور جدید آمریکا مورد بازبینی قرار گیرد.

«سند اختیارات دفاع ملی» آمریکا- (NDAA) با کسب ۳۷۵ رأی موافق در برابر ۳۴ رأی مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، قرار است هفته آینده در مجلس سنا به رأی گذاشته شود.

پس از ماهها مذاکره،‌ کمیته های خدمات مسلح مجالس نمایندگان و سنای آمریکا در هفته گذشته از نسخه ای مورد توافق پرده برداشتند که بندهای قانونی بحث برانگیز را حذف می کرد.

در جلسه مباحثه ای که پیش از رأی گیری روز جمعه برگزار شد، برخی از قانونگذاران جمهوریخواه خواهان بازبینی این لایحه شدند. این در حالی است که جمهوریخواهان از بیستم ژانویه ۲۰۱۷ کنترل کاخ سفید و همچنین مجالس سنا و نمایندگان آمریکا را در دست خواهند گرفت.

شایان ذکر است که «سند اختیارات دفاع ملی» شامل ۳.۲ میلیارد دلار مازاد بر بودجه مورد درخواست اوباما است؛‌ افزایشی که با مخالفت برخی از قانونگذاران دموکرات روبرو شد.