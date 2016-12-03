محمد قادری تفرشی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش مثبت و سازنده فضای آموزشی در حصول اهداف و برنامه های علمی، تربیتی، پرورشی و آموزشی اظهار داشت:در کنار برنامه ریزی مدون و اصولی و نقش حائز اهمیت معلم در تحقق اهداف از پیش تعیین شده در حوزه آموزش و پرورش، امکانات و زیرساخت های سخت افزاری از الزامات توسعه آموزشی به شمار می رود.

مدیر آموزش و پرورش ملارد عنوان کرد:در طول سه سال گذشته، گام های مثبت و شایسته ای برای توسعه فضای آموزشی این شهرستان در مقایسه با سال های نه چندان دور گذشته برداشته شده، اما همچنان با نقطه ایده آل فاصله داریم و تلاش می کنیم با مشارکتِ خیرین مدرسه ساز، جذب اعتبارات دولتی و همیاریِ سازمان نوسازی، کاستی های اشاره شده در این حوزه مرتفع شود.

وی افزود:مهاجرپذیری شهرستان ملارد و افزایش تعداد دانش آموزان، ضرورت افزایش تعداد مدارس و کلاس های آموزشی را بصورت بالقوه اجتناب ناپذیر می سازد.

قادری تفرشی گفت:استعدادها و توانایی های بسیاری در این شهرستان وجود دارد که در صورت افزایش تعداد رشته های درسی بویژه در حوزه های فنی و حرفه ای و کار و دانش شاهد شکوفایی هر چه بیشتر توانمندی های نهفته در دانش آموزان ساکنِ شهرستان ملارد خواهیم بود.

مدیر آموزش و پرورش ملارد عنوان کرد:در طول دو تا سه سال اخیر، تلاش شد با لحاظ کردن تدابیر لازم، رشته های مهارت افزایی و مهارت آموزی در این شهرستان با افزایش و تنوع هر چه بیشتری همراه شود.

وی افزود: دو رشته بسته بندی وگیاهان دارویی از نمونه رشته هایی است که در همین راستا مد نظر آموزش و پرورش ملارد قرار گرفت تا زمینه استعدادسنجی و هدایت دانش آموزان به رشته های مورد علاقه آن ها به نحو شایسته تری فراهم شود.

قادری تفرشی گفت:تمایل و انگیزه های بسیاری برای تنوع و تکثر هر چه بیشتر رشته های آموزشی در شهرستان ملارد وجود دارد اما به لحاظ برخی محدودیت ها در عرصه فضای آموزش، در مقام عمل، حصول این امر با دشواری ها و پیچیدگی هایی همراه می شود که تحقق چنین دستورکارهایی را از ما سلب می کند.

وی یادآور شد:با همه این اوصاف، رشد علمی و آموزشی در شهرستان ملارد، مطلوب و سازنده ارزیابی می شود و تلاش می کنیم در آینده نیز این روند با سرعت و شتاب هر چه بیشتر طی شود.