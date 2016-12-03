به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی سی ورلد، این قفل یکی از قابلیت های امنیتی مهم تولیدات اپل است که به کاربران امکان می دهد در صورت گم شدن یا سرقت گوشی یا تبلت خود آنها را برای سارق یا هر فرد دیگری غیرقابل استفاده کنند.

Hemanth Joseph محقق امنیتی هندی است که بعد از مواجه شدن با یک تبلت آی پد قفل شده که از سایت ای – بی خریداری کرده بود، تلاش کرد آن را به هر نحو ممکن باز کند. برای فعال کردن این قفل مالک گوشی باید قابلیت «آیفون من را پیدا کن» یا Find My iPhone را از طریق خدمات ای کلود فعال کند. با این کار آیفون یا آی پد گم شده قفل می شود و بدون وارد کردن کلمه عبور مشخص شده توسط کاربر قابل دسترسی نخواهد بود.

اما گوشی ها و تبلت های قفل شده از این طریق باز هم قابل اتصال به شبکه های وای – فای هستند و محقق مذکور هم برای از کار انداختن این قفل تلاش کرد به طور دستی به یک شبکه وای – فای متصل شود و رشته ای بسیار طولانی از حروف و اعداد را به عنوان نام کاربری و کلمه عبور در تبلت وارد کرد.

در ادامه وی از قاب هوشمند آی پد که توسط اپل به فروش می رسد برای به خواب بردن ای پد و بازکردن مجدد آن استفاده کرد و با وارد کردن مجدد رشته طولانی حروف و کلمات و صرف ۲۰ تا ۵۰ ثانیه وقت توانست وارد آی پد شود. این هک بر روی سیستم عامل iOS ۱۰.۱ انجام شده و اپل نیز بعد از اطلاع از موضوع در حال بررسی آن است.

اما روز گذشته محقق امنیتی دیگری به نام Benjamin Kunz Mejri از آلمان هم ویدئویی در اینترنت منتشر کرد که نشان می داد او هم به روش مشابهی و با تنظیم دستی یک شبکه وای – فای توانسته سیستم عامل جدیدتر iOS ۱۰.۱.۱ را هک کند. اپل هنوز در این زمینه واکنشی از خود نشان نداده است.