گوشی ساز خاطره انگیز دوباره تلفن همراه می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، نوکیا که بعد از استقبال از گوشی های لمسی به حاشیه رانده شد و خرید واحد تولید گوشی آن توسط مایکروسافت ناقوس مرگ را برایش به صدا درآورد، تجدید قوا کرده و قصد دارد سری جدید تولیدات اندرویدی خود را در اوایل سال ۲۰۱۷ روانه بازار کند.

نوکیا در اواخر بهار نیز از عزم جدی خود برای بازگشت به بازار تولید گوشی و تبلت خبر داده بود و حالا جزئیات بیشتری را در این زمینه اعلام کرده است. بر این اساس نوکیا با شرکت فنلاندی دیگری به نام HMD Global برای تولید و توزیع گوشی های جدیدش به توافق رسیده است.

نوکیا همچنین بخش جدیدی را در وب سایت خود برای معرفی گوشی های جدید تولیدی راه اندازی کرده، هر چند هنوز در آن اطلاعات چندانی در مورد گوشی های جدید ساخت این شرکت در دسترس نیست.

مایکروسافت بعد از خرید نوکیا از تجربیات این شرکت برای تولید گوشی هایی با عنوان لومیا استفاده کرد که چندان موفق نبود. نوکیا قبل از خریداری توسط مایکروسافت تعدادی گوشی و تبلت آندرویدی عرضه کرده بود.

کارشناسان در مورد میزان موفقیت نوکیا در بازار پر از رقابت گوشی های هوشمند تردیدهای جدی دارند و مشخص نیست با وجود رقبای قدرتمندی مانند اپل، سامسونگ، اچ تی سی، موتورولا، هواووی و .... نوکیا برای بازاریابی موفق محصولاتش از چه استراتژی پیروی خواهد کرد.