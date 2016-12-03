۱۳ آذر ۱۳۹۵، ۹:۰۴

با یک تساوی پرگل؛

هفته پنجم لیگ برتر فوتسال استان به پایان رسید

سنندج - هفته پنجم رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های استان با انجام سه دیدار به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم دور رفت رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کردستان با انجام سه بازی در شهرستان های تابعه استان پیگیری شد.

شهرداری مریوان، شهدای کرانی حسن آباد، کالای ورزشی عقاب، چاپ گلی و چاپ معلم هر سه تیم از سنندج و یو پی وی سی سقز در این رقابت ها حضور دارند.

چاپ گلی سنندج با نتیجه سه بر یک یو پی وی سی سقز را از پیش رو برداشت، دیدار تیم های چاپ معلم سنندج و شهرداری مریوان با نتیجه  ۶ بر ۶ و همچنین مصاف تیم های کالای ورزشی عقاب سنندج و شهدا کرانی حسن آباد نیز ۴ بر ۴ مساوی پایان یافت.

لیگ برتر فوتسال باشگاه های کردستان به صورت دوره ایی برگزار می شود و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، تیم برتر این مسابقات نماینده استان کردستان در رقابت های منطقه ای کشور سال آینده خواهد بود.

