به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور جمعه شب برگزار شد و با برگزاری این مسابقات ، نیم فصل اول لیگ برتر به پایان رسید و تیم گیتی پسند اصفهان موفق شد عنوان قهرمانی نیم فصل را به دست بیاورد.

تیم‌های یاسین پیشروی قم و گیتی پسند اصفهان در این مسابقه در سالن شهید حیدریان قم به دیدار هم رفتند که این مسابقه در نهایت با پیروزی ۶ بر ۲ تیم گیتی پسند اصفهان به پایان رسید در حالی که هاشم فرج زاده و روح الله ایثاری گلزنان یاسین در این مسابقه بودند.

یاسین پیشرو که در میانه جدول رده بندی حضور داشت تلاش کرد در این بازی با پشتیبانی هواداران پر تعداد خود برابر گیتی پسند امتیاز کسب کند اما گیتی پسند با محوریت بازیکنان نامداری چون علی اصغر حسن زاده و احمد اسماعیل پور توانست صاحب ۳ امتیاز شود.

نماینده فوتسال قم در این بازی، کار را خوب آغاز کرد و بازی شجاعانه‌ای برابر حریف انجام داد اما با وجود خلق موقعیت‌های گل و آمار بالای شوت به سمت دروازه در گلزنی ناموفق بود و تنها به ۲ گل رسید اما گیتی پسند بر خلاف یاسین پیشرو تیمی چارچوب شناس نشان داد.

ششمین و آخرین گل تیم گیتی پسند نیز در شرایطی به ثمر رسید که تیم یاسین پیشرو دست به آرایش ۵ نفره زده بود اما دروازه خالی این تیم روی یک ضربه راه دور گشوده شد. یاسین پیشرو با این شکست با ۱۷ امتیاز از ۱۳ بازی نیم فصل اول را به پایان برد.

این تیم در جدول ۱۴ تیمی لیگ برتر، در رده نهم قرار گرفته است اما گیتی پسند اصفهان با ۳۴ امتیاز در صدر است و مس سونگون با ۲۹ امتیاز در رده دوم قرار دارد و حفاری خوزستان و دبیری تبریز با ۲۸ امتیاز تیم های سوم و چهارم جدول نیم فصل هستند.