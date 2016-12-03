به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حسن زاده فوتسالیست قمی تیم گیتی پسند اصفهان که اخیراً عنوان بازیکن سال فوتسال آسیا در سال ۲۰۱۶ را به دست آورده است طی مراسم ویژه‌ای در قم مورد تقدیر قرار گرفت.

حسن زاده در خلال دیدار تیم‌های یاسین پیشروی قم و گیتی پسند اصفهان در لیگ برتر فوتسال ایران که جمعه شب در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد در میان تشویق تماشاگران قمی و با حضور تنی چند از مسئولان ورزشی و فوتسالی قم مورد تقدیر قرار گرفت.

حسن زاده در شرایطی که حاضران در سالن شهید حیدریان قم یکپارچه وی را مورد تشویق قرار می‌دادند هدایای خود را دریافت کرد و سپس به سمت تماشاگران قمی رفت و نسبت به آنها ادای احترام و قدردانی کرد.

بازیکن سال فوتسال آسیا همچنین با اعطای هدیه‌ای به پوریا عزیزی فوتبالیست نونهال قمی که دچار بیماری سرطان است، این بیمار کم سن و سال را مورد توجه خود قرار داد.

حسن زاده کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران است که چندی پیش از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان برترین بازیکن فوتسال قاره کهن در سال ۲۰۱۶ برگزیده شد و برای دومین بار این عنوان را به دست آورد.

وی در سال ۲۰۱۴ نیز عنوان بازیکن سال آسیا را کسب کرده بود و به لطف درخشش در ترکیب تیم ملی ایران هم در مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان و هم در مسابقات جام جهانی فوتسال در کلمبیا موفق شد بار دیگر عنوان بازیکن برتر قاره آسیا را کسب کند.