به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مظفری صبح شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی با موضوع اجرای طرح نشانی استاندارد مکانی ملی (جی نف) در دامغان به میزبانی فرمانداری این شهرستان بیان کرد: در استقرار دولت الکترونیک و بهره مندی شهروندان از آن دو کلید واژه اصلی مطرح می شود که عبارتند از کد ملی و کدپستی و در تمامی معابر، واحدها و مکان ها یکپارچگی سازی و پلاک و کدگذاری واحد با همکاری شهرداری ها انجام می شود.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح به عنوان پروژه ای ملی و مزایای آن بر مشارکت تمام دستگاه ها اجرایی و ارگان ها، افزود: ایجاد دولت و شهر الکترونیک به دلیل نبود زیرساخت های مناسب محقق نشده که امیدواریم به زودی به آن جامه عمل بپوشانیم.

رئیس اداره فناوری اطلاعات اداره کل پست استان سمنان همچنین امنیت اطلاعات را در اجرای این طرح به عنوان مهمترین اصل یاد کرد و گفت: امروز زمان اطلاعات و جابجایی داده هاست که در این برهه زمانی باید به دنبال زیر ساخت های مناسب این امر بود.

علی اصغر مجد فرماندار دامغان نیز در این نشست تحقق دولت الکترونیک را در امر تسهیل وتسریع خدمات رسانی به شهروندان با اهمیت دانست و گفت: هدف اصلی تمام سازمان های دولتی جلب رضایت مردم است و باید این خدمات در اسرع وقت و با آسانترین شکل ممکن به شهروندان ارائه شود و در این راستا طرح نشانی استاندارد مکانی ملی در دستور کار قرار دارد.