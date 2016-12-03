عملیات ساماندهی ورودی سنندج – سقز آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، منوچهر فخری با بیان اینکه وردی‌های سطح شهر همواره از نقاط پر اهمیت در راستای جذب مسافران و گردشگران محسوب می شود، گفت: یکی از برنامه های که در الویت کار این شهرداری در سالجاری قرار گرفت بحث ساماندهی ورودیهای سطح شهر بود.

وی عنوان کرد: نخستین طرحی که امسال در راستای ساماندهی ورودیهای سطح شهر اجرا شد، پروژه ساماندهی ورودی سنندج – کرمانشاه بود که موجب رضایتمندی شهروندان و مسافران قرار گرفت.

وی از آغاز اجرای پروژه ساماندهی ورودی سنندج –سقز خبر داد وگفت : این طرح در زمینی به متراژ ۴۰۰ متر طول و عرض ۳۲ متر ودر مجوع در مساحتی بیش از ۱۲ هزار متر مربع احداث می شود.

شهردارسنندج گفت : در این پروژه اقداماتی نظیر احداث پیاده رو به متراژ ۲ هزار متر مربع، احداث فضای سبز به متراژ ۶ هزار و همچنین احداث پارکینگ به متراژ ۳ هز ار متر مربع اجرا خواهد شد.

فخری افزود : بعد از اتمام عملیات عمرانی نصب آلاچیق، مبلمان پارکی و نورپردازی این پروژ نیز اجرا خواهد شد.

وی عنوان کرد : برای اجرای پروژه ساماندهی سنندج – سقز عملیاتی نظیر ۶۵۰۰ متر مکعب خاکبرداری و همچنین اجرای ۱۳ هزار متر مربع خاکریزی انجام شده است.

وی هزینه اجرای این طرح را ۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت : هزینه اجرای این پروژه از محل اعتبارات داخلی شهرداری تامین شده است.

شهردارسنندج اظهارداشت : امیدواریم با اجرای پروژه ساماندهی ورودیهای سطح شهر علاوه بر زیبا سازی و ایجاد محیط شاداب بتوانیم موجبات رضایتمندی شهروندان ومسافران را فراهم کنیم.