اسماعیل قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: معلولان به رغم ناتوانی جسمی و... دارای استعدادها و توانایی‌های بالقوه‌ای هستند که باید به این توانایی‌ها توجه ویژه‌ای داشت.

وی تاکید کرد: بهره مندی جامعه از ظرفیت و توانایی معلولان نیازمند حمایت بیشتر مسئولان است.

قربانی گفت: همچنین افراد ناتوان و معلول همانند سایر افراد عادی حق برخورداری از تمامی امکانات جامعه به صورت یکسان را دارند که باید این امر نیز به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ١٣ آذر روز جهانی معلولان افزود: اداره کل بهزیستی خراسان شمالی به مناسبت این روز و با شعار «آینده‌ای که ما می‌خواهیم، جهانی فراگیر و برابر برای همه» برنامه‌های متنوعی را اجرا می‌کند.

مدیرکل بهزیستی استان اظهار کرد: به مناسبت این روز دو برنامه ویژه معلولان در شهرستان شیروان و بجنورد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار می‌شود.

قربانی گفت: در این همایش از برترین‌ها و نخبگان معلول استان در عرصه‌های مختلف تجلیل می‌شود.

وی گفت: جشن ویژه معلولان در شهرستان بجنورد چهاردهم آذر ماه جاری از ساعت ٩ الی١١ در محل تالار حافظ برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون بیش از ١٧هزار و ۴٠٠معلول تحت پوشش بهزیستی خراسان شمالی قرار دارند.