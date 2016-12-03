صادق آریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:در این موزه مجسمه های سفالی که مربوط به شستشوی حمام و تعدادی ابزار و اشیای در حوزه مردم شناسی به نمایش درآمده است.

وی اضافه کرد: این موزه از سه بخش تالار اقوام، مشاغل و آئین ها تشکیل شده است که در قسمت سربینه زندگی اقوام ساکن قزوین مانند تات، مراغی، کرد، لر و ترک به معرض نمایش گذاشته و در تالار میاندر، آیین های سیزده بدر، پنجاه بدر و مراسم سوگواری امام حسین (ع) و در قسمت آخر هم شش شغل حجامت، مکتبخانه داری، بارفروشی، آهنگری، تعزیه خوانی، دعانویسی و حلاجی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

معاون فرهنگی هنری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین گفت: حمام قجر یکی از کهن ترین و بزرگترین گرمابه های قزوین است که در سال ۱۰۵۷ هجری قمری از سوی امیرگونه خان از امیران شاه عباس صفوی در محله عبید زاکان فعلی این شهر بنام حمام شاهی ساخته شد و پس از مرمت هم اکنون به موزه مردم شناسی تبدیل شده است.