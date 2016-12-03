به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از ۱۰ روز دیگر کشور آذربایجان در شهر باکو میزبان مرحله نهایی رقابتهای جایزه بزرگ و همچنین جام جهانی تکواندو است. فدراسیون جهانی در نظر دارد در حاشیه این مسابقات، شکل جدیدی از رقابتهای تیمی را مورد آزمایش قرار دهد.

در این نوع از رقابتها، تیمی چهار نفره از هر کشور تشکیل می شود که دو عضو آن از تکواندوکاران مرد و دو عضو دیگر آن از تکواندوکاران زن می باشند. بر اساس این سبک از مسابقات، در هر دیدار تیمی تکواندوکاران مرد مقابل هم و تکواندوکاران زن هم مقابل هم مبارزه کرده و در پایان وقت قانونی جمع امتیازات، تیم پیروز میدان را معرفی می کند.

این نوع برگزاری که در قاره اروپا به صورت آزمایشی در حال اجراست، در باکو نیز جنبه آزمایشی دارد و به صورت رسمی وارد چرخه مسابقات WTF نشده است. کمیته فنی فدراسیون در حال نظر سنجی از کارشناسان است و در صورت تایید مراحل مختلف این آزمایش، احتمال برگزاری مسابقات به صورت رسمی از سال ۲۰۱۷ وجود دارد.

رقابتهای جام جهانی و مرحله نهایی گرند پری طی روزهای ۱۸ تا ۲۲ آذرماه در باکو برگزار خواهد شد.