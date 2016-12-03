به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، کنفرانس «قلب آسیا-روند استانبول» که با هدف تعیین نقشه راه افغانستان و کمک به بهبود امنیت و برقراری صلح در این کشور تشکیل شده است، امروز در شهر امرتسر واقع در ایالت «پنجاب» هند آغاز به کار میکند.

این کنفرانس دو روزه با حضور وزاری خارجه و نمایندگان کشورهای افغانستان، پاکستان، هند و سایر کشورهای عضو برگزار می شود.

«سرتاج عزیز» مشاور نخست وزیر پاکستان به عنوان نماینده این کشور در این کنفرانس حاضر می شود.

لازم به ذکر است که کنفرانس قلب آسیا موسوم به «روند استانبول» در سال ۲۰۱۱ تشکیل شد و کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، هند، ترکیه، عربستان، امارات، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، جمهوری آذربایجان، روسیه، چین و تاجیکستان عضو آن هستند.

هدف از این کنفرانس، کمک به بازسازی و تامین امنیت در افغانستان اعلام شده است.