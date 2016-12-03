به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حسن زاده بعد از دیدار تیم‌های یاسین پیشروی قم و گیتی پسند اصفهان در لیگ برتر فوتسال و پس از کسب عنوان بازیکن سال آسیا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مهم این بود که یک ایرانی این افتخار را کسب کند که افتخار آن برای تمام فوتسال ایران باشد. سالی گذشته یک سال فوق العاده برای فوتسال ایران بود زیرا پس از ۲ دوره ناکامی، در جام ملت‌های آسیا توانستیم قهرمان شویم و در جام جهانی نیز در حالی سوم جهان شدیم که برای اولین بار ایران در یک رشته گروهی، به این جایگاه می‌رسد.



وی افزود: این حاصل زحمات همه است و به نظر من همه برای کسب این عنوان زحمت کشیدند و همگی لایق کسب عنوان بهترین بازیکن آسیا هستند که من به نمایندگی از همه این بازیکنان، توانستم عنوان بازیکن سال آسیا را کسب کنم.



بازیکن تیم ملی فوتسال گفت: از زمانی که فوتسال بازی می‌کردم این تفکر را داشته‌ام که هرگز برای عنوان بازی نکردم و در حال حاضر هم گرچه خوشحال هستم اما با کسب این عناوین اشباع نمی‌شوم و برای من، تلاش برای کسب افتخار تمام نشدنی است و دوست دارم از فوتسال بازی کردن، لذت ببرم.



بازیکن قمی تیم گیتی پسند اصفهان بیان داشت: پس از این که از مسابقات جهانی به ایران بازگشتم حتی یک مسئول از استان قم به من زنگ نزد تا تبریکی خشک و خالی بگوید چه برسد به این که بخواهد از من تقدیر کند. البته من در این چند سالی که در تیم ملی بوده‌ام به این مسائل عادت کرده‌ام زیرا مسئولان قم فکری درباره قمی بودن من و افتخاراتی که به نام شهرم کسب می‌کنم ندارند.



وی عنوان کرد: من هم از آن‌ها انتظاری ندارم زیرا عادت کرده‌ام و برای لذت خودم، خانواده‌ام و مردم قم بازی می‌کنم و هر چه دارم از تماشاگران قمی و فوتسال دوستان شهرم دارم و زمانی که همین تماشاگران از من قدردانی می‌کنند برای من خوشایندتر از قدردانی و تجلیل مسئولان است.

حسن زاده تصریح کرد: تا به اینجا هیچ تقدیری از من صورت نگرفته است و فکر می‌کنم اگر شخص دیگری به جای من بود و این عناوین را کسب می‌کرد مجسمه‌اش را مقابل درب ورزشگاه شهید حیدریان نصب می‌کردند و این را باید از مسئولان بپرسید که چرا از من تقدیر نشده است.



بازیکن سال فوتسال آسیا تاکید کرد: مسئولان اصفهانی از من به عنوان بازیکن گیتی پسند بیشتر از مسئولان شهرم تقدیر کرده‌اند و من ۲۰ لوح دارم که بعد از بازگشت از جام جهانی توسط مسئولان اصفهان به من داده شده انگار من یک اصفهانی هستم و نه یک قمی.



وی افزود: مسئولان زمانی که بخواهند تبلیغ خودشان را بکنند می‌آیند و عکس‌هایشان را می‌گیرند و آن موقع من تبدیل به یک بازیکن قمی می‌شوم اما اگر پای تقدیر و تشکر به میان بیاید من اهل قم نیستم.