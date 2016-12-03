کمبود آبی خلخال و کوثر با منابع بومی قابل جبران است

بشیر خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به لحاظ وجود منابع آبی، خلخال و کوثر مناسب‌ترین رودخانه‌های فصلی و دائمی را دارند و نه تنها کمبود منابع آبی نداریم بلکه مازاد نیز داریم.

وی افزود: در حال حاضر ۵۰۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه‌های فصلی و دائمی خلخال و کوثر به قزل‌اوزن می‌ریزد و قزل‌اوزن در عمق ۷۰۰ متری واقع شده که رودخانه بزرگی محسوب می‌شود.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: متأسفانه هر چند ثروت‌های خدادادی داریم اما کلیدی برای شکستن قفل آن نیست و به مانند این است که ما حساب بانکی پرپولی داشته باشیم اما رمز کارتی خود ندانیم.

خالقی متذکر شد: بسیاری از پروژه‌های آبی این دو شهرستان مدت‌ها است به اتمام نرسیده و با وجود برخورداری منطقه از منابع مطلوب استفاده بهینه را با مشکل مواجه ساخته است.

وی افزود: به عنوان مثال مطالعات سد گیوی از ۲۰ سال قبل آغاز شده و بدنه آن به اتمام رسیده اما برای شبکه آبرسانی آن اعتباری اختصاص نداده‌اند.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه به مناطق مرزی اعتبار اختصاص می‌دهند اما برای سد گیوی اعتبار مناسب اختصاص نیافته است.

خالقی با بیان اینکه در این پروژه می بایست تملک اراضی صورت گیرد، اضافه کرد: این اقدام نیازمند ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار است.

وی با بیان اینکه آبرسانی پنج روستا در کوثر شامل سنگ آباد، مرشت، نیلق، زرج آباد و زاویه کرد و همچنین سه روستان در خلخال شامل شهید پستی، نیاخرم و اندبیل مطالعه می‌شود، اضافه کرد: این مطالعات هنوز به اتمام نرسیده است.

به گفته نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی این در حالی است که تکمیل این مطالعات و اجرای سدهای معیشتی اشتغال قابل‌توجهی در این روستاها به دنبال داشت و می‌توانست از مهاجرت‌ها بکاهد.

خالقی همچنین به آخرین وضعیت سد بفراجرد اشاره کرد و گفت: احداث این سد نیز از سال ۸۶ آغاز شده و قرار بود یک‌میلیون مترمکعب به روستای خانقاه بفراجرد و پنج میلیون مترمکعب به آب شرب خلخال و روستاهای مجاور اختصاص دهد.

وی با اشاره به پیشرفت مطلوب این پروژه افزود: بدنه اصلی سد به اتمام رسیده و خط انتقال ۱۰ کیلومتری نیز توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود که امید می‌رود به زودی به بهره‌برداری برسد.