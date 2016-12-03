به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه اجلاس توسعهدهندگان وب فارسی، مهلت ثبت نام در اجلاس یک هفته دیگر به اتمام می رسد و از آنجا که تعداد صندلیهای خالی در اجلاس محدود است، لذا خواهشمند است متقاضیان درصورتیکه قصد حضور در این اجلاس بزرگ را دارند، در اسرع وقت نسبت به رزرو صندلی در سالن همایشهای وزارت ارتباطات اقدام کنند.
متقاضیان جهت بهرهمندی از تخفیف ۴۰ درصدی باید کد Student را در هنگام ثبت نام آنلاین وارد کرده و قسمت «سمت شغلی» و «سازمان» را حتما تکمیل کنند. ثبتنام و اطلاعات تکمیلی از طریق وبسایت اجلاس به آدرس www.pwconf.ir قابل دسترسی است.
اجلاس توسعهدهندگان وب فارسی در تاریخ ۲۲ آذرماه در سالن همایشهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور طراحان و توسعهدهندگان وب، فعالان فضای مجازی و علاقهمندان به حوزه ارتباطات و فضای وب برگزار میشود.
در این اجلاس سخنرانانی از حوزههای مختلفِ تخصصی نظیر مهندس مهدی راسخ (معاون محترم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات)، شروین مشایخ (مربی استارتاپ، طراح و مشاور دیجیتال)، سجاد بهجتی (استراتژیست محتوا و کپی رایتر)، سالار کابلی (توسعهدهنده نرمافزار)، حمید همتی (ریاست کانون توسعهدهندگان فضای مجازی)، اسما کروبی (مدیریت طراحان تجربه تی آرا)، مصطفی امیری (بنیان گذار زرینپال)، اکبر هاشمی (سردبیر هفتهنامه شنبه)، مهدی رودکی (متخصص سئو)، محمدمهدی باقری (ویراستار و پژوهشگر زبان فارسی)، ناصر غانم زاده (مدیر فینوا و سرمایهگذار) و محمدامین مصباحی (متخصص معماری نرم افزار) به سخنرانی و ارائه مطالب مفید در حوزههای مرتبط با خود خواهند پرداخت.
همچنین در پایان این اجلاس، پانلی تخت عنوان «بررسی حباب استارتاپ در وب فارسی» برگزار خواهد شد که به بررسی موانع رشد استارتاپها، خطرهای احتمالی برای پیشرفت آنها و مسائل مرتبط با کسب و کارهای نوپا برگزار میشود که ریاست این پانل را اکبر هاشمی، سردبیر هفتهنامه شنبه بر عهده خواهد داشت.
همچنین مصطفی امیری، ناصر غانم زاده و محمدامین مصباحی از اعضای این پانل خواهند بود. مخاطبان جهت پیشنهاد پرسش از این عزیزان در پانل مذکور میتوانند سوالات خود را با هشتگ #AskPW در شبکههای اجتماعی مطرح کنند.
نظر شما