به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمد جواد ظریف در بدو ورود به فرودگاه ایندرا گاندی دهلی نو گفت: تمدید تحریم های ضد ایران از نظر جامعه بین المللی بی اعتباری دولت آمریکا را نشان می دهد.

وی گفت: آمریکا برخلاف تعهدات خودش عمل می کند.

ظریف افزود: همانطور که در گذشته مقامات امریکایی موظف بودند اجرای تحریم ها را متوقف کنند اکنون هم اجرا متوقف است و شرایط برای کشورهای ثالث تفاوتی ندارد.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت : کاری که کنگره امریکا کرده است در صورتی که به امضای رئیس جمهور امریکا هم برسد اثر اجرایی ندارد.

محمد جواد ظریف با بیان اینکه ما نیازی نداریم که با مقامات هند ، چین و ژاپن درباره این اقدام امریکا وارد گفتگو شویم، گفت: کار آفرینان این سه کشور تمایل دارند در ایران سرمایه گذاری کنند و این تصمیم امریکا اثری بر سرمایه گذاری این کشورها در ایران ندارد.