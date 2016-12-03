به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حیدریان شامگاه جمعه پس از شکست تیمش برابر گیتی پسند اصفهان در لیگ برتر فوتسال اظهار داشت: گیتی پسند تیم خوب و پرمهره ای است و بازیکنان باکیفیت و بزرگی در اختیار دارد و به نظر من، یاسین پیشرو بازی خوبی ارائه کرد اما ما در نیمه اول بازی را باختیم زمانی که موقعیت‌های متعدد و فراوان را از دست دادیم.



وی افزود: با از دست دادن فرصت‌های گل، بازی از دست ما خارج شد البته ما می‌توانستیم دفاعی و بسته بازی کنیم اما در تمام زمان بازی، روی حریف فشار وارد کردیم و به نظر من موقعیت‌های ما از نظر آماری بالا بود اما فرصت سوزی کردیم در مقابل گیتی پسند با استفاده از مهره‌های خوش فکر خود از موقعیت‌هایش به بهترین شکل استفاده کرد.



سرمربی تیم یاسین پیشروی قم گفت: تیم ما دیر بسته شده و برخی بازیکنان ما برای اولین بار در لیگ برتر به میدان می‌روند و تلاش ما بر این است که بتوانیم در نیم فصل دوم چند بازیکن با تجربه و خوب به تیم اضافه کنیم فکر می‌کنم نیم فصل دوم شرایط بهتری داشته باشیم.



حیدریان بیان داشت: در صورتی که نتوانیم در نیم فصل بازی کنیم کار در نیم فصل دوم برای ما سخت می‌شود با این حال امیدوارم شرایط ما در ادامه لیگ بهتر شود و بتوانیم جایگاه بهتری در جدول رده بندی به دست بیاوریم و امتیازات بیشتری کسب کنیم.



وی در مورد وضعیت میثم ایلانلو بازیکن اخراجی یاسین پیشرو عنوان کرد: میثم ایلانلو فعلاً در تیم ما جایی ندارد و در اختیار باشگاه قرار دارد تا باشگاه در قبال وی تصمیم بگیرد ضمن این که وی گفته که ۲ یا ۳ پیشنهاد دارد و ممکن است تیم را در نیم فصل ترک کند و تصمیم گیری در این باره به عهده خودش است.