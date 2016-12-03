مهدی عبدالمالکی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته پژوهش و فناوری به تشریح برنامه های این هفته در استان کرمانشاه پرداخت و گفت: همانطور که مستحضر هستید برنامه های هفته پژوهش و فناوری همزمان با سراسر کشور در کرمانشاه نیز از امروز آغاز می شود.

دبیر کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات برنامه های هفته پژوهش در استان کرمانشاه محوریت و شعار اصلی هفته پژوهش و فناوری را «پژوهش تقاضا محور به عنوان زیربنای اقتصاد مقاومتی» عنوان کرد.

وی تصریح کرد: برنامه های هفته پژوهش در استان کرمانشاه از امروز با افتتاح نمایشگاه پژوهش و فناوری استان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی پارک شاهد و با حضور استاندار و مدیران ارشد استان، رسما آغاز می شود.

دبیر کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات برنامه های هفته پژوهش در استان کرمانشاه گفت: نمایشگاه فوق از امروز ساعت ۹ آغاز به کار می کند و به مدت ۳ روز تا روز دوشنبه از ۹ صبح الی ۱۷ و ۳۰ دقیقه عصر پذیرای علاقه مندان است.

وی به دیگر برنامه های این هفته نیز اشاره کرد و افزود: در راستای برگزاری برنامه های این هفته ۴ کمیته تخصصی «علمی»، «کمیته های نمایشگاه، فن بازار»، «کمیته اجرایی» و «کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات» تشکیل شد.

عبدالمالکی از برگزاری همایش معرفی برترین های حوزه پژوهش و فناوری استان به عنوان یکی از برنامه های این هفته خبر داد و گفت: برترین های پژوهشی در استان و در علوم مختلف اعم از علوم پایه، کشاورزی، پزشکی و... تجلیل خواهند شد.

وی از برگزاری جشنواره دانش آموزی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان طی این هفته خبر داد و گفت: برگزاری جشنواره ایده های برتر و جشنواره الکامپ نیز از دیگر برنامه های هفته پژوهش در استان کرمانشاه خواهد بود.

دبیر کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات برنامه های هفته پژوهش در استان کرمانشاه، در پایان بر تعامل بین دستگاه های اجرایی با حوزه پژوهش و فناوری تاکید کرد و خواستار همکاری دستگاه هایی اجرایی با پژوهشگران در این زمینه شد.