به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی اکبریان در آستانه سیزدهمین کنگره بین المللی صرع اظهار داشت: با استفاده از داروهای ضدصرع امروزه می‌توان این بیماری را به طور کامل کنترل کرد البته تحمل برخی از بیماران نسبت به داروها متفاوت بوده و پزشک با تغییر دارو می‌تواند در این بیماران نیز مشکل صرع را بهبود دهد.

متخصص مغز و اعصاب با بیان اینکه تنظیم دوز دارو و نوع آن بستگی به تشخیص پزشک دارد، افزود: این مساله نیز تا حدود زیادی وابسته به شرایط بیمار بوده است ولی به طور کلی باید توجه داشت که امروزه این مشکل تا حد زیادی قابل درمان است.

اکبریان اضافه کرد: صرع ممکن است علت ارثی و ژنتیکی داشته باشد و این مسأله در دهه دوم زندگی فرد ممکن است خود را بروز دهد. همچنین این بیماری در برخی از افراد به دلیل ضایعات ساختاری مغز جنین در زمان تولد یا طفولیت شکل می‌گیرد.

وی گفت: معمولا نوع تشنج و صرعی که مردم توصیف می کنند در واقع از انواع صرع هایی است که از دوران طفولیت به دلیل اختلالات ساختاری مغز ایجاد شده است. هر چند که برخی از افراد هم ممکن است در سنین بالا به دلیل سکته ی مغزی یا تومور دچار صرع شوند.

متخصص مغز و اعصاب گفت: تنوع دارویی برای این بیماران بسیار زیاد بوده و تمام داروهای ایرانی تحت پوشش بیمه قرار دارد و در دسترس بیماران است البته برخی از پزشکان نسبت به تجویز داروهای فانتزی که گران‌تر است اقدام کرده که این مسأله نیز به تشخیص پزشک و شرایط بیمار بستگی دارد ولی به طور کلی اساس کار داروهای ایرانی و خارجی یکسان است.

سیزدهمین کنگره بین المللی صرع ۶ تا ۸ بهمن ۹۵ در تالار امام بیمارستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.