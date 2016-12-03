سرهنگ علی اصغر شیر محمدی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه وزش باد شدید از دیروز در استان حاکم است و تدوام این شرایط باعث کندی تردد در جاده ها شده است.

وی اظهار کرد: با توجه به وزش باد در استان رانندگان با دقت و حوصله رانندگی نموده و از سرعت غیر مجاز خود داری کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: با توجه به گزارش هواشناسی وزش باد شدید در استان تداوم داردو رانندگان حتما با احتیاط رانندگی کنند.

شیر محمدی تاکید کرد: رانندگان هنگام تردد در گردنه های کوهستانی دقت کنند چرا که وزش باد شدید در گردنه های کوهستانی باعث می شود رانندگان نتوانند خودرو را به خوبی کنترل کنند.

وی گفت: در حال حاضر با توجه به بارش باران و برف طی 24 ساعت گذشته، سطح جاده های استان زنجان لغزنده بوده و رانندگی کردن بسیار سخت است، بنابراین رانندگان باید با احتیاط رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان تصریح کرد: رانندگان با توجه به بارش باران حتما با دقت و حوصله رانندگی کنند و از سبقت و سرعت غیرمجاز خودداری کنند و با توجه به بارش برف در گردنه های کوهستانی، رانندگان حتما از زنجیر چرخ استفاده کنند.

شیرمحمدی افزود: با توجه به گزارش هواشناسی بارش باران در استان زنجان تا اواخر امروز(شنبه) ادامه دارد که باید مسافران حتما خودرو خود را به تجهیزات ایمنی و گرمایشی مجهز کرده تا سفری ایمن و راحت داشته باشند.