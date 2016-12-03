به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حاج ابوالقاسم دولابی شامگاه جمعه در جلسه تفسیر موضوعی قرآن کریم با موضوع استکبارستیزی، به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با خوی استکباری آمریکا اشاره کرد و افزود: آمریکا آنقدر غرق در مشکلات است که نمی‌تواند مشکلی از ما حل کند.

وی به تصویب طرح تمدید تحریم‌های ایران در سنای آمریکا اشاره کرد و گفت: دیدیم که سنای‌ آمریکا به اتفاق آراء این برجامی که مسئولان ما برای آن زحمت کشیدند و عرق ریختند و دل بسته بودند را لگدمال کردند.

نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری به وضعیت نامطلوب اقتصادی و فرهنگی آمریکا اشاره کرد و گفت: یک لات بی‌سروپا که اهل سیلی زدن و لگد پراکنی است رئیس جمهور این کشور می‌شود این وضعیت فرهنگی استکبار جهانی است.

دولابی گفت: کسانی که به همراهی ظالم دلخوش هستند بدانند که عاقبت این نوع تعامل با دشمن همان حاکم شدن فرهنگ مادی‌گرایی و خودمحوری بر کشور است.

وی تصریح کرد: امروز وظیفه ما ایستادگی و زیر بار ظلم نرفتن است و اگر کسی زیر بار ظلم برود در گناه با ظالم شریک است.

نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان گفت: ۹۹ نماینده مجلس سنا به تمدید تحریم‌ها علیه ایران رای دادند، و این وضعیت مستکبر است که قرآن کریم، ائمه اطهار و مقام معظم رهبری مرتب به ما هشدار دادند.

دولابی افزود: مستکبران به آیات الهی اعتنایی ندارند، در مقابل اولیای الهی به مخالفت و مقابله می‌پردازند، انسانها را به بردگی می‌گیرند، با دین‌داران و دین‌مداران سر دشمنی دارند و مستضعفان را زیر بمباران تبلیغاتی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: مستکبران عالم ملکوت را انکار می‌کنند و اصالت را به لذت و شهوات نفسانی می‌دهند و تلاش بر این دارند که انسان در این دنیا مثل حیوانات بیشتر لذت ببرد.

دولابی به وظایف مسلمانان در مقابل مستکبران از دیدگاه قرآن اشاره کرد و افزود: نباید برنامه‌ها طوری تنظیم شوند که اگر مستکبران پشت شما را خالی کردند همه چیز فرو بریزد و تکیه بر ظالم آتش سوزناک را برای انسان به ارمغان می آورد و نتیجه پیروی از مستکبر این است که انسان با مستکبر پایین می‌رود و در عذاب و آتش فرو می‌رود.

وی گفت: گرفتاری در آتش فقط مربوط به جهنم و دوزخ نیست و در همین دنیا هر کس دل به ظالم ببندد و بر ظالم تکیه کند و دلخوش به همکاری و همراهی او باشد گرفتار آتش خواهد شد.

نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری افزود: تکیه بر مستکبران طبق آیات قرآنی اشتباه غیر قابل جبران است و ما باید به سرمایه‌های داخلی خود تکیه کنیم، چرا گره گشای مشکلات است.