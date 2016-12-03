علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در اجرای طرح اکرام ایتام، استان البرز پس از تهران در رتبه دوم قرار گرفته است، اظهار کرد: طی هشت ماه نخست سال جاری حدود ۲۳ هزار حامی در طرح اکرام و بیش از ۹ هزار حامی در طرح محسنین وجوه نقدی خود را به صورت ماهیانه به حساب ایتام و فرزندان خانواده های نیازمند تحت حمایت کمیته امداد واریز کرده اند.

وی افزود: بخشی از مبالغ پرداختی حامیان، به منظور تضمین آتیه ایتام، در یک حساب مشخص بنام یتیم پس انداز می شود تا در آینده به عنوان منبع مناسبی برای تامین هزینه های اشتغال، مسکن و ازدواج آنان قرار گیرد.

سالارکیا یادآور شد: همه ایتام تحت حمایت کمیته امداد با حمایت خیران دارای چند حامی هستند و بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی، فرهنگی و آموزشی آنان از محل مبالغ واریزی حامیان مرتفع می شود.

مدیرکل کمیته امداد البرز تصریح کرد: نیکوکاران می توانند علاوه بر مساعدت های نقدی ماهیانه و معمول، حمایت های غیر نقدی در زمینه تامین پوشاک، مواد غذایی، خدمات مسکن شامل خرید و ساخت، ودیعه مسکن، کمکهای درمانی و مساعدت های فرهنگی شامل تجهیزات آموزشی، فرهنگی، اعزام به مشهد مقدس و مساعدت برای کمک به تأمین جهیزیه ایتام را نیز عهده دار شوند.

وی بیان کرد: مردم نوعدوست استان البرز در صورت تمایل می توانند با حضور در دفاتر طرح اکرام و محسنین کمیته امداد در شهرهای استان و یا تماس با شماره ۰۲۶۳۲۸۲۰۰۲۲ در این طرح ها ثبت نام کنند.

مدیرکل کمیته امداد البرز همچنین گفت: مساعدت مردم در طرح اکرام ایتام و محسنین طی هشت ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ درصد رشد داشته است.